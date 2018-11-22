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Трамп «извинился» за слишком дешевый бензин в США 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что Fake News обвинили его в массовых пробках на дорогах Соединенных Штатов, которые якобы появились из-за низких цен на бензин. Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп признал, что ему не победить Fake News — так он называет СМИ, которые, по его мнению, распространяют ложную информацию и ссылаются на источники, которых не существует.
Он отметил, что неназванные "фейковые новости" обвинили его в пробках на дорогах США, которые появились из-за слишком дешевого бензина. Топливо, в свою очередь, сильно подешевело из-за того он "слишком хорошо" выполнял свою работу, считает Трамп.
"Прошу у всех прощения!", — закончил свой пост американский президент.
Ранее Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть.
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