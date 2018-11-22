Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак предложил сделать рубль основным средством расчетов в рамках ЕАЭС . Такое мнение он озвучил, выступая на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Не вижу необходимости стесняться продвигать российский рубль как средство расчетов и платежей в ЕАЭС. Дело не в национальных преференциях. Россия — крупнейший рынок среди стран ЕАЭС, поэтому логично привлекать расчеты в российских рублях, — сказал Сторчак.

По его словам, рубль уже сегодня доминирует в расчетах между странами ЕАЭС, на его долю приходится до 80 процентов расчетов по экспорту и импорту. Таким образом, задачи дедоларизации на территории ЕАЭС, по словам Сторчака, уже решены.

Тем не менее, существует проблема свертывания корреспондентских отношений между крупными и малыми банками стран-участниц ЕАЭС. Подобные искусственные барьеры на межбанковском рынке надо устранять, — считает Сторчак.

В свою очередь руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что переход на расчеты в рублях в том числе и с партнерами из западных стран будет нести дополнительные финансовые риски для участников отношений.