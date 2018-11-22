Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.80
74.76
75.09
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
63.01
+0.33 Золото
1228.70
+0.10 РТС
1135.22
+0.36
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1402
–0.0037
07.11
1.1439
20.11
09.11
29.10

JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
"Инвестиционный банк недавно пересмотрел свои прогнозы, частично из-за роста добычи в Северной Америке во второй половине следующего года", — сообщил эксперт.
При этом уже в 2020 году среднегодовая стоимость нефти Brent будет около отметки в 64 доллара за баррель, считают аналитики JP Morgan.
По словам Дарлинга, в настоящее время рынок сосредоточен на следующей встрече ОПЕК+ в декабре. Аналитик полагает, что для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, ОПЕК+ необходимо уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день в течение следующего года.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.
Эксперт отметил, что котировки нефти также реагируют на заявления президента США Дональда Трампа. В среду он заявил, что Саудовская Аравия помогла США не допустить повышения цен на нефть, и Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
"Политика США играет определенную роль, но все же текущая ситуация прежде всего вызвана дисбалансом спроса и предложения", — сказал Дарлинг.
Прайм: последние новости
Коридор "$60-80": что дальше будет с ценами на нефть? Кудрин: Цены на нефть упали временно, но могут остаться на нынешнем уровне несколько месяцев Набиуллина: РФ нужна новая модель роста экономики на фоне неблагоприятных внешних условий
Комментарии
Дональд Трамп , Скотт Дарлинг , ОПЕК , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Турецкий поток» обойдет Украину330
Худший кошмар: Россию ждет провальный год601
На валютном рынке намечается неожиданный исход185
Госдума решила судьбу накопительной пенсии4
Кудрин заявил о рисках при отказе от доллара4
Видео
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
Известная сеть магазинов уйдет из России
Компании Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение