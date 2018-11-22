JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5

Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.

"Инвестиционный банк недавно пересмотрел свои прогнозы, частично из-за роста добычи в Северной Америке во второй половине следующего года", — сообщил эксперт.

При этом уже в 2020 году среднегодовая стоимость нефти Brent будет около отметки в 64 доллара за баррель, считают аналитики JP Morgan.

По словам Дарлинга, в настоящее время рынок сосредоточен на следующей встрече ОПЕК+ в декабре. Аналитик полагает, что для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, ОПЕК+ необходимо уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день в течение следующего года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.

Эксперт отметил, что котировки нефти также реагируют на заявления президента США Дональда Трампа . В среду он заявил, что Саудовская Аравия помогла США не допустить повышения цен на нефть, и Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.