Кудрин заявил о рисках при переходе на расчеты в рублях

Переход на расчеты в рубли несет дополнительные валютные риски, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». «Переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски. Это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы уходить от доллара, уплатив особый дополнительный налог за эту безопасность», — сказал он. По словам Кудрина, возможность ухода от доллара также имеет свои границы. «Сегодня в силу определённых геополитических обстоятельств я, конечно, согласен, что нужно усиливать роль наших национальных валют, хотя повторяю, в них есть определенные риски — и так легко это не сделать, и за рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит, нужно накапливать и доллары», — отметил он.