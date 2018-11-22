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Кудрин заявил о рисках при переходе на расчеты в рублях 

Rambler News Service + ещё 6 3 часа назад
Переход на расчеты в рубли несет дополнительные валютные риски, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
«Переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски. Это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы уходить от доллара, уплатив особый дополнительный налог за эту безопасность», — сказал он.
По словам Кудрина, возможность ухода от доллара также имеет свои границы.
«Сегодня в силу определённых геополитических обстоятельств я, конечно, согласен, что нужно усиливать роль наших национальных валют, хотя повторяю, в них есть определенные риски — и так легко это не сделать, и за рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит, нужно накапливать и доллары», — отметил он.
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Алексей Кудрин , Счетная палата , Экономика , Видео
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