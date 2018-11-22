Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
65.85
74.81
75.10
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
63.30
+0.49 Золото
1228.70
+0.10 РТС
1138.07
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1417
–0.0023
07.11
1.1439
20.11
09.11
29.10

Орешкин заявил об укреплении реального курса рубля до 2036 года 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что укрепление реального курса рубля прогнозируется в период до 2036 года. Об этом он заявил по итогам заседания правительства, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".
"У нас установлен целевой ориентир по инфляции в 4%, он заложен полностью до 2036 года. Что касается курса, здесь мы не ожидаем каких-то кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля. Исходя из более-менее стабильной динамики, (ожидаем) определенного укрепления небольшого реального курса рубля на всей раскладке горизонта", — сказал Орешкин.
Ранее сообщалось, что Минфин прогнозирует постепенное ослабление курса рубля до 2035 года. Номинально российская валюта подешевеет до 73,9 рублей за американский доллар, считают в ведомстве.
Газета.Ru: последние новости
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть Украина предупредила Европу об "энергетической зависимости" от России Трамп "извинился" за слишком дешевый бензин в США
Максим Орешкин , Минфин , Газета.Ru , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин рассказал о рисках полной дедолларизации76
Жертвы свадеб в кредит рассказали о разорении6
«Турецкий поток» обойдет Украину398
Худший кошмар: Россию ждет провальный год602
На валютном рынке намечается неожиданный исход185
Видео
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
Известная сеть магазинов уйдет из России
Компании Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение