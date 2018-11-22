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Представитель России в G20 оценила состояние ВТО 

Газета.Ru + ещё 6 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Всемирная торговая организация (ВТО) находится в не вполне работающем состоянии, передает РИА "Новости".
По ее словам, понимание необходимости модернизации организации есть, и Россия рассчитывает, что страны-участницы предстоящего саммита в Аргентине выскажутся в поддержку многостороннего подхода в сфере международной торговли.
"Сейчас ВТО находится в не вполне работающем состоянии, основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или как минимум неэффективно их выполняют. Безусловно, есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня", — сказала Лукаш.
Она отметила, что многие современные вопросы остаются за рамками регулирования ВТО, например, инвестиции и электронная торговля, что не способствует укреплению авторитета организации. При этом Лукаш подчеркнула, что ВТО должна оставаться в центре регулирования международной торговли, и правила должны быть для всех универсальные.
Ранее о необходимости реформирования ВТО заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Газета.Ru: последние новости
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Комментарии
Тереза Мэй , Светлана Лукаш , ВТО , РИА Новости , Экономика
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