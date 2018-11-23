В России инфляция стала управляемой

Быть или не быть мировому экономическому кризису в 2019 году? Споры на эту тему ведутся достаточно интенсивно. В многочисленных публикациях кризис описан как неизбежное явление. Однако далеко не все экономисты согласны с такой оценкой.

Amazon, Netflix и «Первым дыханием грядущего мирового экономического кризиса» специалисты называют проседание на этой неделе на 2% финансового рынка в США и резкое падение цен на нефть. Facebook, Apple Google за день потеряли более $1 трлн (это самое большое падение со времён кризиса 2008 года), а стоимость чёрного золота упала до уровня $61,71 за баррель, то есть на 7%, до минимума декабря 2017 года.

Одной из основных проблем эксперты считают падение цен на нефть, причины которого кроются не только в замедлении мировой экономики, но и в том, что США намеренно давят на производителей нефти. В контексте грядущих президентских выборов Дональд Трамп собирается понизить стоимость бензина для американских граждан. Для этого США будут использовать все имеющиеся у них инструменты: расширение собственных запасов нефти, давление на страны ОПЕК

Как итог всего этого — рост инфляции в России. News.ru обратился к экспертам с просьбой по пунктам разобрать очередной прогноз.

Не Трампом единым

Роль США в мировой экономике, безусловно, важна. Например, как уже сообщал News.ru, повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированное на ближайшие два года, окажет негативное влияние на стоимость всех рисковых активов в мире. Как итог — уже в 2020 году многие активы, в том числе российские, окажутся под ударом. Но винить во всём Дональда Трампа было бы преувеличением.

«Мировой финансовый кризис ждут достаточно давно. Никто не знает детально, чем он на самом деле будет вызван и что позволит ему остановиться. Привели ли действия Трампа к началу кризиса? Скорее всего, нет, хотя в начале 2018 года группа экономистов (более 1000 специалистов, среди них 15 нобелевских лауреатов) направила письмо Трампу о том, что введение им пошлин приведёт к кризису американской экономики, сопоставимому с кризисом времён Великой депрессии. Но обвинение Трампа в том, что именно он привёл мир к кризису, — это политическая манипуляция, часть постоянного давления на действующего американского президента. Это не имеет отношения к объективной реальности. К тому же, у Трампа число обещаний превышает количество предпринятых действий», — сообщил News.ru политолог Александр Асафов.

Цены на нефть

Андрей Кочетков , экономист, ведущий аналитик компании «Открытие Брокер», комментируя новость о приближении глобального кризиса, отметил, что такие явления в мировой экономике и в России предсказывают с завидной регулярностью.

«Дело алармистов живёт и здравствует. Меж тем, цифры у прогнозистов часто отражают всё, что угодно, но бывают далеки от реальности. Начнём с того, что российский бюджет рассчитывается из цены на нефть около $40. Экономисты часто путают бюджетный баррель и прогнозный, которые, естественно, далеки друг от друга. Соответственно, на 2019 год бюджетный баррель будет стоить около $42, а вот прогнозный может сильно отличаться, но большой проблемой для бюджета стать не должен. На текущий момент Минфин вкладывает все дополнительные доходы, то есть разницу между бюджетным баррелем и рыночным, в валютные резервы. Соответственно, если цена на нефть упадёт ближе к бюджетному баррелю, то это будет означать лишь то, что резервы не будут пополняться», — считает Кочетков.

Аналитик указывает, что уже сегодня российский бюджет живёт в условиях более низких, чем реальные, цен на нефть. Разговоры о наступлении «глубочайшего» кризиса из-за падения цен на нефть, с его точки зрения, как минимум не отражают ситуацию, а как максимум — в своих прогнозах экономисты не учитывают наличие резервов. Кочетков напомнил, что именно резервы уже несколько раз спасали страну «от серьёзных экономических потрясений в последние десять лет». «Наш базовый прогноз по нефти на ближайший год предполагает диапазон $40−80, но крайние его значения относятся к сценариям с малой вероятностью», — заявил аналитик.

Богдан Зварич , главный аналитик Промсвязьбанка , также назвал разговоры о возникновении кризиса в 2019 году преждевременными. Он убеждён, что, хотя ситуация на рынках непростая и в данный момент инвесторы с опасением относятся к высокорисковым активам, и, в частности, к нефти, это всё — нормальные рыночные процессы, которые не обязательно означают приближение кризиса.

«Что касается динамики нефти, то здесь мы наблюдали некоторые панические настроения на прошедшей неделе. Однако уже в ближайшее время ситуация на рынке энергоносителей может кардинально измениться. В декабре предстоит встреча ОПЕК+, в рамках которой может быть принято решение о сокращении добычи, что поддержит чёрное золото, — считает аналитик. — Расходы бюджета рассчитываются исходя из цен на нефть чуть выше $40 за баррель. Доходы же от нефти, получаемые бюджетом за счёт более высокой цены на нефть, направляются на покупку валюты во исполнение бюджетного правила и идут в резервы. В дальнейшем они могут быть использованы для стабилизации ситуации, в случае, если нефть уйдёт ниже этого значения. Текущее снижение цен на нефть не окажет существенного влияния на российскую экономику».

Также он отметил, что макроэкономические параметры сейчас достаточно устойчивые: «У нашей страны низкий долг и достаточно высокий объём резервов, что, в случае возникновения мирового кризиса, даст возможность использовать различные механизмы для поддержания экономики».

Рустам Танкаев , ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России, гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» подтвердил, что США пытаются давить на страны-производители нефти на Ближнем Востоке.

«Выглядит это так: США говорят, что они защищают ближневосточные государства. Непонятно, правда, от кого и от чего. В ответ, считают американцы, страны Ближнего Востока должны идти на уступки США. Например, американцам хотелось бы, чтобы ближневосточные страны увеличили добычу нефти. Цены на нефть на мировом рынке в этом случае упали бы, и, соответственно, цены на бензин и дизтопливо в США тоже упали бы. Эта позиция Трампа вызывает сопротивление на самых разных уровнях. Государства на Ближнем Востоке считают главным агрессором США, а защиту ищут у России», — рассказал эксперт.

В США производители сланцевой нефти набрали кредитов и вынуждены работать себе в убыток, констатирует Танкаев. Чтобы обслуживать кредиты, они вынуждены продолжать добычу. Этот пузырь скоро лопнет, считает аналитик, указывая на то, что чем ниже будут цены на нефть на мировом рынке, тем быстрее лопнет этот пузырь. Добыча нефти в США резко упадёт, и та независимость американцев от поставок нефти, которую страна сейчас достигла, окажется утрачена.

«Основные владельцы запасов углеводородного сырья — Россия и Иран. Россия владеет около 24% всех запасов нефти и газа в мире, Иран — 11%. Эти страны находятся в списках врагов США, и никакого влияния на эти страны, кроме введения санкций, США не имеют. Позиция Штатов на мировом рынке энергоносителей абсолютно провальна. Линия поведения Трампа не имеет здравого смысла», — говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России.

Наблюдаемое снижение цен на нефть сегодня, по мнению аналитика, в значительной степени связано с тем, что в мае этого года ОПЕК+ увеличил объём добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

«К настоящему моменту большинство стран свою квоту выбрали. Постепенно предложение нефти растёт, вызывая падение цен. Сейчас в ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи всё на тот же 1 млн баррелей в сутки, — рассказал он. — Кроме того, есть объективные причины, по которым цена нефти должна возрасти. Во-первых, это убытки от добычи сланцевой нефти. Во-вторых, в последние месяцы идёт девальвация доллара по отношению к золоту, а это всегда вызывает рост цен на нефть. Я считаю, что в ближайшие месяцы у нас будет рост цен на нефть на мировом рынке. Тот, кто говорит о падении до $40 за баррель, совершенно не учитывает ситуацию, которая сложилась. Предложение на рынке в ближайшее время будет заморожено, золото в долларах продолжит дорожать, поскольку растёт долг США — и внешний, и внутренний. Этот долг давит на курс доллара. А что касается американских нефтяников, то в какой-то момент их стремление любыми путями добыть кредит на добычу сланцевой нефти завершится крахом».

Прогноз на 2019 год

Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании «Открытие Брокер»:

По нашим расчётам, возможные экономические проблемы в РФ можно будет назвать спадом, но далеко не кризисом. Более суровые времена нас ждут в период с 2019 по 2020 годы, когда на внешних рынках начнут усиливаться негативные тенденции в связи с ростом стоимости кредитования как экономик с двойным дефицитом, так и на уровне корпораций в развитых странах. Долгий период около нулевых ставок разбаловал бизнес и государства, которые весьма активно занимали на рынках, увеличивая свою долговую нагрузку. Первыми звоночками этой будущей трагедии уже стали Аргентина и Турция, хотя ситуация в мире ещё не столь угрожающая. Естественно, можно задаться вопросом, а где среди этого место России? У РФ внешний долг составляет около $490 при международных резервах около $460 млрд Первая цифра имеет тенденцию к сокращению, а вторая к росту. Более того, бюджет текущего года исполняется с весьма солидным профицитом, а платёжный баланс остаётся положительным уже не первый год. Можно переживать по поводу оттока капитала, но все самые пугливые инвесторы уже давно покинули российский финансовый рынок. Соответственно, даже мощное санкционное давление вкупе с проблемами на глобальном финансовом рынке приведут лишь к спаду экономического роста, а не к условиям, которые можно назвать кризисом. Естественно, мы допускаем различные события, которые принято называть «чёрным лебедем». Однако текущие экономические модели и прогнозы говорят о том, что РФ вовсе не будет в первых рядах зачинщиков кризиса. Более того, Россия имеет более сильные позиции в сфере государственных финансов, чем большинство стран мира. В частности, даже японский банк Nomura отнёс РФ к странам с нулевыми финансовыми рисками, хотя в модели японских аналитиков не учитываются наиболее жёсткие варианты, похожие на холодную или тёплую войну. Вслед за нашими бабушками, остаётся только надеяться, чтобы не было войны, а к остальному российская экономика активно готовится.

За последнее время Россия пережила несколько кризисов. Например, тот, что наступил в 2009-2010 годах. Во многом он был необычен для нашей страны, и органы власти, в том числе, оказались к нему не готовы. Ситуация оказалась достаточно тяжёлой, мы вынужденно ушли в дефицит федерального бюджета в размере 6% от ВВП страны, что превосходит любые теоретические уровни, признаваемые в мировой практике. Кризис этот мы пережили, затем вступили в новую волну кризиса в 2014-2015 году. Сейчас мы подходим к кризисам более рационально: с пониманием того, что такие явления имеют место, и готовим бюджет и экономику страны к ним более содержательно, чем это было десять лет назад. Что касается инфляции: да, у меня есть обеспокоенность, что заложенные в бюджете цифры ЦБ будут превышены. Но здесь есть несколько факторов, один из которых — повышение ставки по НДС. Просчитать точно составляющую роста вклада ставки НДС в инфляцию очень сложно. Но то, что инфляция достигнет 10%, вызывает у меня сомнения. В 2015 году инфляция была 12%, и это был экстраординарный случай. В настоящий момент правительство предпринимает усилия по сдерживанию роста цен в тех секторах, где это может сделать государство, и таких цифр инфляции мы уже не увидим.

Алла Дворецкая, доктор экономических наук, профессор, член экспертной группы Счётной палаты при президенте РФ:

Предпосылок для глобального кризиса я не вижу. Экономика США чувствует себя неплохо, и от этого зависит очень многое. Китай также демонстрирует неплохие показатели: с проблемами, но развивается. Нет оснований для пессимистичного подхода. Что касается цикличности в наступлении кризиса, то сейчас уже появилась теория, опровергающая прежние представления о закономерностях. Теория циклов уже не работает. Сейчас, в new normal (новой реальности), всё настолько спонтанно, хаотично, ациклично и волатильно, что эту теорию пора отправить в архив. Во многих странах Европы сейчас дефляция, отрицательные ставки. В России инфляция тоже уже стала управляемой. Небольшое повышение цен ожидается, но оно скорее связано с повышением НДС. Пожалуй, инфляция будет выше, чем таргет в 4%, но всё равно ЦБ её контролирует. С точки зрения финансовых факторов я не вижу признаков катастрофы, способной разразиться в ближайшее время. Инфляционные риски невысокие.