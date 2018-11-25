СМИ назвали сумму первого транша для Украины от МВФ

Всего до конца текущего года Киев может получить от МВФ более 2,5 миллиардов долларов.

Размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) может составить 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил портал «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

Вместе с тем уточняется, что размер второго и последующего транша может составить 1,2 миллиарда долларов, а в общей сложности до конца 2018 года Киев может получить от МВФ более 2,5 миллиардов долларов