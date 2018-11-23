Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю вырос в 5,5 раза

Инвесторы за неделю по 21 ноября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 62,4 миллиона долларов против 11,2 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ"

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Среди группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) наиболее заметным стало резкое сокращение чистого притока в Китай — с 939 миллиона долларов (неделей ранее — ред.) до 61,8 миллиона. В России наблюдался чистый отток в размере 62,4 миллиона долларов против оттока в 11,2 миллиона в предыдущую неделю", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Единственная страна, которая оказалась позади России в этой группе по показателям, стала Бразилия — отток составил 123 миллиона долларов. Индия оказалась в лидерах группы с притоком в 126 миллионов долларов.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 73,4 миллиона долларов, а активные — отток в 136 миллионов долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 60,5 миллиона долларов, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — 58,5 миллиона долларов.

Приток в фонды развивающихся рынков вырос до 1,3 миллиарда долларов с 1,1 миллиарда долларов неделей ранее, приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — до 908 миллионов долларов с 258 миллионов долларов. Приток в страны Азии без учета Японии составил 676 миллионов долларов, а отток из фондов региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — 87,6 миллиона долларов.