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Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.
Документ увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей —до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей.
В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.
В частности, около 16,8 миллиарда рублей направляется на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспортным средствам, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5". Еще 4,13 миллиарда рублей пойдет на субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.
АНО "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1" и автомобильных гонок поддержки получит субсидию в размере 1,35 миллиарда рублей. Объем ассигнований на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличивается на 1,8 миллиарда — до 3,7 миллиарда рублей. Бюджету Иркутской области на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК, будет предоставлена субсидия в объеме 1,1 миллиарда рублей.
Имущественный взнос во Внешэкономбанк на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока составит 5,5 миллиарда рублей. В целях модернизации устаревшего парка бурового оборудования современными буровыми установками отечественного производства будет осуществлен взнос в капитал "Росгеологии" в объеме 716,9 миллиона рублей. ГТЛК по решению правительства РФ сможет из неиспользованного взноса в ее уставный капитал направить до 600 миллионов рублей для передачи воздушных судов по договорам лизинга региональным ГУПам, не являющимся авиакомпаниями.
Кроме того, правительство наделяется правом определить сроки и условия погашения задолженности перед РФ по госконтрактам, заключенным Минобороны и госкорпорацией "Роскосмос" с ГКНПЦ имени Хруничева, РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" в период с 2001 по 2016 год. При этом ГКНПЦ имени Хруничева предоставляется субсидия в размере 5,1 миллиарда рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с операционной деятельностью, а также с погашением кредитов и уплатой процентов по ним.
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