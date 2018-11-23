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Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы.
Доходы фонда в 2019 году предусматриваются в сумме 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год — 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей соответственно, на 2021 год — 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей.
Расходы ПФР на 2019 год предусмотрены в объеме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), из них 8,569 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год — 9,017 триллиона и 8,949 триллиона рублей соответственно, на 2021 год — 9,328 триллиона и 9,246 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2019 год в размере 23,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год — 33,8 миллиарда рублей.
В доходах фонда учтены денежные средства от реализации конфискованного имущества в рамках борьбы с коррупцией, по накопительной составляющей сохраняется заморозка тарифа до 2021 года, пояснял ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов. В расходной части, по его словам, учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, определены в 2019 году в объеме 3,319 триллиона рублей, в 2020 году — 3,414 триллиона рублей, в 2021 году — 3,309 триллиона рублей.
Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года — на 6,6%, с 2021 года — на 6,3%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года подлежат индексации на 2,4%, в 2020 году — на 3,9%, в 2021 году — на 2,7%. Предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.
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Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , Экономика
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