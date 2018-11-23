В России начал работу V Евразийский экономический конгресс

В Москве в Центре международной торговли начал работу V Евразийский экономический конгресс. Организатором Конгресса выступает Индийский бизнес альянс (ИБА), Деловой совет по сотрудничеству с Индией (ДССИ) и ассоциация «Евразийский коммуникационный центр».

Это мероприятие представляет собой общественную площадку прямого диалога по актуальным вопросам социально-экономического и научно-технического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его партнеров.

Конгресс проводится ежегодно при поддержке Евразийской экономической комиссии . В 2018 году его участниками станут более 500 человек.

Работа конгресса начнется с пленарного заседания на тему «DIGITAL-Трансформация: как ЕАЭС не проиграть в глобальной конкуренции». В ходе мероприятия планируется обсудить функционирование общего рынка лекарственных препаратов, макроэкономическую политику Союза и расширение его международных связей.

В частности, заседание одной из секций будет посвящено вопросам евразийской дезинтеграции: «Евразийская дезинтеграция: как маркировка лекарственных препаратов влияет на развитие общего рынка ЕАЭС?».

Приглашаем Вас принять участие в Кроме того, в рамках конгресса начнет работу X Российско-Индийский бизнес-диалог.