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Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские нефтяные компании в ближайшем будущем могут столкнуться с ожесточенной конкуренцией со стороны добытчиков из США, пишет Bloomberg. Этому поспособствует развитие новых технологий, которое сделает добычу сланцевой нефти гораздо дешевле.
Издание провело исследование и выяснило, что себестоимость добычи барреля американской сланцевой нефти, которая еще недавно равнялась 45 долларам, уже в следующем году может опуститься до такого уровня, что производителей устроит рыночная цена в 30 долларов (сейчас она колеблется в районе 54 долларов за баррель американской марки WTI).
Также отмечается, что у американских нефтяников (в основном, у трех компаний: Chevron, ConocoPhillips и Phillips 66) накопилось 114 тысяч пробуренных, но не используемых скважин на территории Техаса и Нью-Мексико. До сих пор они простаивали из-за нерентабельности добычи, но теперь могут заработать из-за того, что издержки производства заметно снизятся.
Развитие сланцевой отрасли ударит по традиционным игрокам рынка, прежде всего из ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и России, пишут авторы. 6 декабря они будут обсуждать будущее своего соглашения о снижении добычи. При этом его участники окажутся перед дилеммой: сократить добычу, чтобы поднять цены, но уступить долю рынка конкурентам из США, или оставить ее на нынешнем уровне, но недосчитаться важных для своих бюджетов денег из-за низких цен.
Американские нефтяники предвкушают быструю прибыль, отмечает агентство. Их главная нынешняя проблема — необходимость транспортировать добытое топливо к нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и танкерам на берегу Мексиканского залива. Существующих мощностей будет недостаточно при условии увеличения добычи. В ближайшие два года компании собираются открыть семь новых трубопроводов.
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ОПЕК , Bloomberg , Экономика
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