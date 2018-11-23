Европа усиливает защиту от китайских инвестиций

Органы Евросоюза на этой неделе согласовали условия планируемого механизма для проверки прямых иностранных инвестиций. ЕС неоднократно заявлял, что механизм не направлен на противодействие приобретению Китаем высокотехнологичных европейских компаний. Однако усилия ЕС, похоже, предпринимаются в этом направлении, пишет Asia Times.

Соответствующее законодательство должно быть принято государствами-членами ЕС квалифицированным большинством голосов и одобрено Европейским парламентом

Лидеры ЕС стремятся завершить работу над соглашением к маю следующего года, когда пройдут выборы в Европейский парламент.

Регуляторы ЕС заявляют, что они не намерены гармонизировать различные национальные механизмы контроля над инвестициями, но хотят активизировать сотрудничество и обмен информацией между государствами-членами и Еврокомиссией. В настоящее время менее половины стран ЕС имеют законодательство, позволяющее им проверять иностранные инвестиции на предмет угрозы для общественного порядка и национальной безопасности.

Лидеры ЕС обеспокоены тем, что принадлежащие государству или финансируемые государством иностранные предприятия могут украсть европейские ноу-хау в различных областях, таких как исследования, космос, транспорт, энергетика и телекоммуникации. По их мнению, приобретения в европейской стране внешним инвестором не должны ставить под угрозу общеевропейские программы и проекты или угрожать безопасности других государств-членов блока.

Европейские компании вложили $24,7 млрд в европейскую технологическую отрасль с 2005 года. Однако в этом году инвестиции Китая в ЕС в этом секторе упали до $200 млн с пикового уровня в $12,5 млрд двумя годами ранее. Отчасти это можно объяснить изменением отношения Германии, крупнейшей экономики Европы, которая за последние два года заблокировала ряд китайских инвестиций в отрасли, важные для национальной безопасности.

Между тем, Италия в последнее время менее охотно координирует с Еврокомиссией свою деятельность по контролю над иностранными инвестициями. Правительство страны надеется, что китайские инвестиции помогут восстановить инфраструктуру. Сообщалось, что Рим выступает против расширения секторов, инвестиции в которые могут быть подвергнуты тщательным проверкам.

В Европарламенте заявляют, что система контроля над иностранными инвестициями не направлена непосредственно против Китая.

Однако у Евросоюза и Китая есть разногласия по ряду вопросов, включая недостаточный доступ к китайскому рынку для европейских фирм.

Китайские компании могут приобретать активы в Европе, в то время как доступ инвесторов из ЕС к китайскому рынку ограничен местным правительством. Европейские инвесторы должны сотрудничать с китайскими партнерами и во многих случаях делиться с ними своими ноу-хау.