Очень черная пятница: нефть пробила барьер

Цена на нефть упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года. За день падение составило более 5%. Главная причина — замедление экономического роста и наращивание добычи, говорят эксперты. В ближайшее время они ожидают волатильность на рынке, которая продлится до встречи ОПЕК+ в декабре.

Цены на нефть в пятницу, 23 ноября, вновь начали падать. Они обновили минимум с октября 2017 года, уйдя ниже $60.

В частности, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на 16.55 мск составил $59,3 (падение за день — 5,22%).

Цена на нефть WTI с поставкой в январе составила $50,7 (-7,15%).

«Падение цен на нефть началось с начала октября и продолжается по сегодняшний день. Потери по фьючерсам за неполных два месяца приближаются к 30%», — говорит Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Снижение цен объясняется целым рядом причин, главная из которых — замедление экономического роста в ряде стран при одновременном наращивании добычи нефти.

«Фундаментально на нефтяные цены оказывают давление риски замедления мировой экономики и, как следствие, ослабление спроса на нефть. Опасность торговых войн между Китаем и США заставила МВФ (Международный валютный фонд) снизить прогноз по росту мировой экономики в следующем году с 3,9% до 3,7%», — говорит Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

На этом фоне США рекордно нарастили добычу нефти до 11,45 млн барр. /сутки, обращает внимание главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . Прогнозы минэнерго США указывают на рост среднегодовых уровней добычи в 2019 году на 1,16 млн барр. /сутки до уровня 12,06 млн барр. /сутки, отмечает эксперт.

Последние заявления Саудовской Аравии о том, что нефтедобыча в королевстве находится на уровне в 10,7 млн барр. /сутки указывают на избыток предложения, говорит Покатович.

«С мая 2018 года мы наблюдаем значительный рост добычи в России, Саудовской Аравии и США. Также санкции в отношение нефтяного экспорта из Ирана оказались более мягкими, чем ожидалось из-за введенных США послаблений в отношении ряда стран. Например, Япония и Южная Корея получили отсрочки на 180 дней для того, чтобы полностью отказаться от импорта нефти из Ирана», — говорит Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики московской школы управления Сколково.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, до решения ОПЕК+ на рынке будет сохраняться волатильность.

Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ удастся договориться о сокращении добычи в объемах 1,2-1,4 млн барр. в сутки, то цены на нефть могут развернуться вверх, считает Антон Покатович.

«Если в итоге Саудовская Аравия, Россия и другие страны договорятся о хоть каком-то, но снижении добычи — цены, вероятно, скорректируются. Однако не стоит ждать значительного сокращения добычи (на 1 млн баррелей в сутки) — Саудовская Аравия вряд ли пойдёт на это из-за давления США. Снижение на меньшую величину — скажем, 500 тыс. баррелей в сутки — это более вероятный сценарий», — говорит Мариниченко.

Впрочем, Саудовская Аравия может проявить сговорчивость после того, как президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против СА на фоне скандала с убийством журналиста. Более того, на днях Трамп в твиттере поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.

«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал Трамп.

По словам Маринченко, цены в следующем году стабилизируются на уровне $60-70.

Между тем, несмотря на то, что цены на нефть падают уже второй месяц, топливо в России продолжает дорожать. По данным Росстата, с начала года к 19 ноября цены на дизель выросли на 14%, а бензин марки Аи-95 подорожал на 9,5%. За 19 ноябрьских дней средняя стоимость бензина осталась на уровне октября, а цены на дизель выросли на 2,5%. В октябре по сравнению с сентябрем рост цен на бензин составил 0,4%.

При этом владельцы независимых АЗС говорят, что могут совсем уйти с рынка, поскольку уже находятся на грани выживания.

Цены на бензин в России никогда не шли вслед за нефтяными котировками: ни при росте их, ни при падении, комментировала ранее ситуацию «Газете.Ru» аналитик Vygon Consulting Анна Львова.

По словам экспертов, в цену бензина нефтяники на всякий случай закладывают, кроме акциза, другие растущие налоги, общую неуверенность в экономическом росте и вообще в стабильности экономики.