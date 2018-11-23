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Очень черная пятница: нефть пробила барьер 

Газета.Ru 26 минут назад
Цена на нефть упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года. За день падение составило более 5%. Главная причина — замедление экономического роста и наращивание добычи, говорят эксперты. В ближайшее время они ожидают волатильность на рынке, которая продлится до встречи ОПЕК+ в декабре.
Цены на нефть в пятницу, 23 ноября, вновь начали падать. Они обновили минимум с октября 2017 года, уйдя ниже $60.
В частности, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на 16.55 мск составил $59,3 (падение за день — 5,22%).
Цена на нефть WTI с поставкой в январе составила $50,7 (-7,15%).
«Падение цен на нефть началось с начала октября и продолжается по сегодняшний день. Потери по фьючерсам за неполных два месяца приближаются к 30%», — говорит Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».
Снижение цен объясняется целым рядом причин, главная из которых — замедление экономического роста в ряде стран при одновременном наращивании добычи нефти.
Цена на нефть пробила психологическую отметку
«Фундаментально на нефтяные цены оказывают давление риски замедления мировой экономики и, как следствие, ослабление спроса на нефть. Опасность торговых войн между Китаем и США заставила МВФ (Международный валютный фонд) снизить прогноз по росту мировой экономики в следующем году с 3,9% до 3,7%», — говорит Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс».
На этом фоне США рекордно нарастили добычу нефти до 11,45 млн барр. /сутки, обращает внимание главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Прогнозы минэнерго США указывают на рост среднегодовых уровней добычи в 2019 году на 1,16 млн барр. /сутки до уровня 12,06 млн барр. /сутки, отмечает эксперт.
Последние заявления Саудовской Аравии о том, что нефтедобыча в королевстве находится на уровне в 10,7 млн барр. /сутки указывают на избыток предложения, говорит Покатович.
«С мая 2018 года мы наблюдаем значительный рост добычи в России, Саудовской Аравии и США. Также санкции в отношение нефтяного экспорта из Ирана оказались более мягкими, чем ожидалось из-за введенных США послаблений в отношении ряда стран. Например, Япония и Южная Корея получили отсрочки на 180 дней для того, чтобы полностью отказаться от импорта нефти из Ирана», — говорит Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики московской школы управления Сколково.
По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, до решения ОПЕК+ на рынке будет сохраняться волатильность.
Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ удастся договориться о сокращении добычи в объемах 1,2-1,4 млн барр. в сутки, то цены на нефть могут развернуться вверх, считает Антон Покатович.
«Если в итоге Саудовская Аравия, Россия и другие страны договорятся о хоть каком-то, но снижении добычи — цены, вероятно, скорректируются. Однако не стоит ждать значительного сокращения добычи (на 1 млн баррелей в сутки) — Саудовская Аравия вряд ли пойдёт на это из-за давления США. Снижение на меньшую величину — скажем, 500 тыс. баррелей в сутки — это более вероятный сценарий», — говорит Мариниченко.
Впрочем, Саудовская Аравия может проявить сговорчивость после того, как президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против СА на фоне скандала с убийством журналиста. Более того, на днях Трамп в твиттере поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.
«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал Трамп.
По словам Маринченко, цены в следующем году стабилизируются на уровне $60-70.
Между тем, несмотря на то, что цены на нефть падают уже второй месяц, топливо в России продолжает дорожать. По данным Росстата, с начала года к 19 ноября цены на дизель выросли на 14%, а бензин марки Аи-95 подорожал на 9,5%. За 19 ноябрьских дней средняя стоимость бензина осталась на уровне октября, а цены на дизель выросли на 2,5%. В октябре по сравнению с сентябрем рост цен на бензин составил 0,4%.
При этом владельцы независимых АЗС говорят, что могут совсем уйти с рынка, поскольку уже находятся на грани выживания.
Цены на бензин в России никогда не шли вслед за нефтяными котировками: ни при росте их, ни при падении, комментировала ранее ситуацию «Газете.Ru» аналитик Vygon Consulting Анна Львова.
По словам экспертов, в цену бензина нефтяники на всякий случай закладывают, кроме акциза, другие растущие налоги, общую неуверенность в экономическом росте и вообще в стабильности экономики.
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Екатерина Грушевенко , Антон Покатович , Дональд Трамп , Олег Богданов , Международный валютный фонд , Минэнерго , Газета.Ru , Экономика , Видео , Статьи
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