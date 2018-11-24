Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.09
$
66.09
75.16
75.05
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
59.19
+0.00 Золото
1222.85
–0.04 РТС
1113.52
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1331
–0.0007
09.11
1.1338
21.11
11.11
30.10

Российской экономике пообещали слабый рост 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Темпы роста ВВП в России в ближайшие три года не превысят 1,6-1,9 процента. Такой прогноз сделали специалисты Центра развития НИУ ВШЭ, передает РБК.
Набиуллина призвала к проведению экономических реформ
Эксперты предположили, что рост ВВП может незначительно ускориться к 2021 году. Среди негативных факторов, отражающихся на развитии экономики, специалисты упомянули снижение цен на нефть, повышение ставки НДС и замедление роста экспорта.
«Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5–3,5% окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019–2021 годах», — указали эксперты.
Самым трудным станет 2019 год: рост ВВП замедлится до 1,3 процента. По прогнозам ВШЭ, нефть Urals подешевеет с 71 за баррель в 2018-м до 63 долларов к 2021 году.
По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, замедление экономического роста также будет связано с пенсионной реформой. «Экономическая активность после выхода на пенсию резко падает. Люди не могут найти работу или не находят сил работать. В то, что вдруг вырастет занятость людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут вынуждены перейти под крыло своих детей. Так или иначе доходы буду сильно снижаться», — полагает он.
Повышение НДС с 18 до 20 процентов произойдет с 1 января 2019 года. Предполагается, что это не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта.
Последние новости
В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крест смерти» образовался на рынке нефти179
У должников разрешили изымать жилье123
Словакия пошла против «Северного потока — 2»17
Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты31
Для россиян вводят новый налог791
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Компании
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение