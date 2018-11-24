Нефть, налоги и санкции: что убивает Россию

Темпы роста ВВП в ближайшие три года не превысят 1,6–1,9%, считают эксперты НИУ ВШЭ . О том, что российская экономика нащупывает дно, свидетельствуют также прогнозы экспертов ОЭСР МВФ , S&P. Главные риски для российской экономики: повышение ставки НДС, замедление роста экспорта, а также падение цен на нефть, которая уже торгуется ниже $60.

Темпы роста ВВП в России в ближайшие три года не превысят 1,6-1,9%. Об этом говорится в новом обзоре Центра развития НИУ ВШЭ, размещенном на сайте.

В качестве причин низкого экономического роста специалисты ВШЭ назвали снижение цен на нефть, повышение ставки НДС С 18 до 20% в следующем году, а также замедление роста экспорта.

Кроме того, на экономику будет давить адаптация к санкциям, говорится в обзоре.

При этом вклад повышения пенсионного возраста со следующего года в экономический рост будет незначительным: менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м.

«Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5-3,5 процента окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019-2021 годах», — указали эксперты.

Так, в обзоре они отмечают, что в целом в экспорте сохранится преобладание топливно-энергетических товаров. Объем же экспорта нефти и нефтепродуктов будет определяться возможностями нефтедобычи и внутренним спросом.

«Предложение природного газа на экспорт будет зависеть преимущественно от возможностей транспортирования, а также от динамики внешнего спроса», — пишут авторы обзора.

Хуже всего российская экономика, по мнению экономистов, будет чувствовать себя в 2019 году, когда рост ВВП может замедлиться до 1,3%.

По прогнозам экспертов, нефть Urals подешевеет с $71 за баррель в 2018-м до $63 к 2021 году.

«Соглашение России с ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран о заморозке нефтедобычи будет действовать на условиях, принятых в августе 2018 г. Санкции США в отношении Ирана в части нефтяного экспорта не будут столь жесткими, как предполагалось ранее. В сочетании с ростом конкуренции стран ОПЕК+ с другими нефтедобывающими странами это обусловит постепенное снижение цен на нефть Urals», — говорится в обзоре.

Российская экономика может незначительно ускориться только к 2021 году, считают во ВШЭ.

Пессимистические прогнозы относительно экономического роста в России в последнее время звучат со всех сторон.

На днях Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в этом году с 1,8% до 1,6%.

На 2019 год прогноз по экономике остался на прежнем уровне. Но этот прежний уровень еще ниже, чем в текущем году — всего 1,5% ВВП.

Международное рейтинговое агентство S&P также указывает на скромный рост российской экономики.

«Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018–2021 годах — на уровне 1,7–1,8% ВВП», — говорится в ноябрьском отчете агентства «Как программа капиталовложений России может повлиять на экономический рост и кредитоспособность компаний».

Чуть оптимистичнее оценивают следующий год для России эксперты Международного валютного фонда — 1,8% рост ВВП.

Об этом говорится в обзоре World Economic Outlook за октябрь. Причем свой «оптимизм» МВФ строит на росте цен на энергоносители.

Однако цены на сырье в последнее время падают. Стоимость нефти марки Brent уже обвалилась ниже $60 за баррель, дойдя до $59,22 на торгах. Только в минувшую пятницу она упали на 5,4%.

«Падение цен на нефть началось с начала октября и продолжается по сегодняшний день. Потери по фьючерсам за неполных два месяца приближаются к 30%», — подсчитал Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Снижение цен объясняется целым рядом причин, главная из которых — замедление экономического роста в ряде стран при одновременном наращивании добычи нефти.

«Фундаментально на нефтяные цены оказывают давление риски замедления мировой экономики и, как следствие, ослабление спроса на нефть. Опасность торговых войн между Китаем и США заставила МВФ (Международный валютный фонд) снизить прогноз по росту мировой экономики в следующем году с 3,9% до 3,7%», — говорит Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ удастся договориться о сокращении добычи в объемах 1,2-1,4 млн барр. в сутки, то цены на нефть могут все же развернуться вверх.