Оккупированная страна: как США бьют по Германии

Экономика ФРГ в третьем квартале ушла в минус впервые с 2015 года. Проблемы европейскому локомотиву создают США со своей агрессивной внешнеторговой политикой и постоянными атаками на немецкий бизнес. Вашингтон, например, категорически против реализации проекта «Северный поток — 2», который поддерживается Берлином. Дело дошло до того, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сравнил поведение американцев с действиями оккупантов.

Агрессивная внешняя политика администрации Дональда Трампа уже дает негативные результаты. Американский президент ведет ковровые бомбардировки общественного мнения через твиттер, заявления для прессы и публичные выступления. А торговые войны практически со всем миром стали фирменным знаком хозяина Белого дома.

В Брюсселе также ожидают, что темпы роста ВВП Китая сократятся с 6,6% в этом году до 6,2% в следующем, а экономика еврозоны вырастет на 1,9% против 2,1%. Правда, и сами США попадут под этот каток глобального пессимизма. ЕК прогнозирует, что в 2018 году рост составит 2,9%, а в 2019-м — уже 2,6% (Дональд Трамп такие прогнозы не поддерживает).

Другие ведущие экономические страны также несут потери. В частности, ВВП Германии сократился в третьем квартале этого года впервые с первого квартала 2015 года. Результат в минус 0,8% к предыдущему кварталу стал также худшим с 2013 года.

Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) объясняет, что снижение было «обусловлено главным образом развитием внешней торговли». «По предварительным подсчетам, экспорт сократился, а импорт вырос в третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом», — говорится в сообщении ведомства.

Что касается внутреннего спроса, то здесь были неоднозначные сигналы. Хотя валовое накопление основного капитала как в секторе машин и оборудования, так и в строительстве было выше, чем в предыдущем квартале, расходы домашних хозяйств на конечное потребление сократились. Расходы правительства на конечное потребление были несколько выше, чем в предыдущем квартале.

В сентябре, по данным статистиков, экспорт упал на 1,2%, тогда как импорт вырос на 5,3%. При этом поставки немецкой продукции в страны ЕС упали на 0,4%, а за пределы союза было экспортировано уже на 2,2% меньше товаров и услуг.

Экспорт является ключевым элементом немецкой экономики. По итогам прошлого года его объем составил 1,3 трлн евро, что равно всему ВВП России. Импорт в прошлом году немного превысил 1 трлн евро.

Летом этого года Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, под которые попали и производители из ЕС. Как отмечают опрошенные Wall Street Journal аналитики, именно политика США является главной угрозой для экономики ФРГ. Дополнительные сложности создают санкции США, которые они вводят в отношении России и Ирана.

Около половины фирм в ФРГ опасаются усиления торговой войны с США, сообщает Deutsche Welle , ссылаясь на опрос Института немецкой экономики (IW) в Кельне. Это в дальнейшем будет способствовать задержке инвестиций, затруднит экспортные операции с США и другими важными торговыми партнерами ФРГ.

Эксперты также отмечают сложности в автопроме ФРГ, который продолжает нести финансовые потери из-за необходимости подстраиваться под новые стандарты по вредным выбросам (WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Напомним, что именно США в 2015 году раскрутили тему махинаций с показателями выбросов дизельных автомобилей Volkswagen, а американские власти наложили на компанию многомиллиардный штраф, по которому автопроизводитель еще расплачивается. Кроме того, Вашингтон грозит ввести пошлины на импорт немецких автомобилей, если Берлин не пойдет на торговые уступки.

Правительство Германии на этом фоне уже понизило в октябре прогноз по росту ВВП на текущий год с 2,3% до 1,8%.

Болевой точкой является и крупнейшая немецкая кредитная организация Deutsche Bank . В последние годы он неоднократно становился предметом расследований в США, которые несколько раз штрафовали банк, в том числе за отмывание российских денег. Общая сумма штрафов превысила $1 млрд

Сейчас Deutsche Bank попасть в очередной скандал с отмыванием средств. На этот раз на него указывают как на участника сомнительных операций, которые проводил датский Danske Bank . Акции немецкого финансового гиганта 20 ноября упали до исторического минимума.

Примечательно, что в расследовании махинаций Danske Bank самым активным образом участвуют американцы, а отмывались через него опять же российские деньги. Инвесторы датского банка собираются подавать на него в суд. Их интересы будет представлять в том числе Lieff Cabraser Heimann & Bernstein. Как отмечает Financial Times , эта юридическая фирма из США ранее добилась выплат в $10 млрд от… Volkswagen из-за «дизельгейта».

Отдельно стоит сказать о давлении со стороны Вашингтона на Берлин с тем, чтобы заставить его отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2». Заверения канцлера Ангелы Меркель в том, что это чисто коммерческий проект, не помогают, а американские чиновники позволяют себе все более откровенные высказывания.

Недавно посол США при Европейском союзе Гордон Сондленд заявил о том, что Вашингтон располагает средствами для того, чтобы задержать реализацию проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что этот проект имеет геополитический характер и ставит Европу в уязвимое положение. Сондленд подчеркнул, что это непосредственно отразится и на США.

«Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — сказал посол. «Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил он.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, сотрудничающий сейчас с российскими нефтегазовыми компаниями, пожаловался, что США обходятся с Германией как с оккупированной страной. Об этом сообщал немецкий телеканал NTV.

«Когда я смотрю на действия американского посла в Германии, у меня складывается впечатление, что он видит себя скорее офицером оккупации, нежели послом США в суверенном государстве», — подчеркнул Шредер.

Формально ФРГ не является оккупированной страной. Но не стоит забывать, что на немецкой территории до сих пор находятся десятки тысяч американских солдат, размещенных на многочисленных военных базах.

Экс-канцлер раскритиковал торговую политику США и призвал Германию обратиться к Китаю вместо сотрудничества с Вашингтоном.

«Северный поток — 2» Берлин вряд ли сдаст. По данным компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас построено уже около 250 км газопровода. «Газпром» и пять европейских компаний, Shell , OMV, ENGIE и немецкие Uniper и Wintershall, уже инвестировали в проект около половины из запланированных 9,5 млрд евро.