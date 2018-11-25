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Эксперты: Трамп устроил на бирже трюк с «крестом смерти» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Пересечение цен на графике или «крест смерти» устроил сам Трамп, считают эксперты. Ему выгодно морально запугать крупных поставщиков, чтобы цена на нефть продолжала падать и он мог бы запустить санкционные механизмы по полной программе.
Главное послание Трампа в «трюке с крестом» направлено в сторону России, считает эксперт антисанкционного центра Дмитрий Нератов.
«Если крупные продавцы поддадутся на уловку, то нефть будет опускаться ещё ниже. Трамп только этого и ждёт. Следом он включит санкционные механизмы на всю катушку. Такое «вышивание крестиком» может повторить ситуацию 2014 года», — цитирует эксперта «МК».
Пятидесятидневный скользящий средний показатель стоимости фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней. За неделю нефть элитной марки Brent опустилась на 12%, нефтяной рынок уже седьмую неделю
Ранее News.ru сообщал, что эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко считает, что одним из факторов снижения цен на нефть стал рост добычи углеводородов в России, Саудовской Аравии и США. Кроме этого она указала на «фактически провалившиеся» санкции США в отношении Ирана, а также ослабевающие темпы роста спроса на «чёрное золото»
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Комментарии42
Екатерина Грушевенко , Экономика , Рынки
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