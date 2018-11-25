Эксперты: Трамп устроил на бирже трюк с «крестом смерти»

Пересечение цен на графике или «крест смерти» устроил сам Трамп, считают эксперты. Ему выгодно морально запугать крупных поставщиков, чтобы цена на нефть продолжала падать и он мог бы запустить санкционные механизмы по полной программе.

Главное послание Трампа в «трюке с крестом» направлено в сторону России, считает эксперт антисанкционного центра Дмитрий Нератов.

«Если крупные продавцы поддадутся на уловку, то нефть будет опускаться ещё ниже. Трамп только этого и ждёт. Следом он включит санкционные механизмы на всю катушку. Такое «вышивание крестиком» может повторить ситуацию 2014 года», — цитирует эксперта «МК».

Пятидесятидневный скользящий средний показатель стоимости фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней. За неделю нефть элитной марки Brent опустилась на 12%, нефтяной рынок уже седьмую неделю