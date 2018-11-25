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«Черная пятница» установила онлайн‐рекорд США 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Количество онлайн-продаж в "Черную пятницу", 23 ноября, в США увеличилось на 23,6% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исследование специалистов Adobe Analytics.
В день крупных распродаж американцы закупились в онлайн-магазинах на общую сумму 6,22 миллиарда долларов. По словам экспертов, это на 23,6% больше показателей 2017 года. Так, "Черная пятница" в США установила новый рекорд по онлайн-продажам. Эти сведения отражают ситуацию по покупкам в 80% лучших американских интернет-магазинах — Amazon и Walmart.
Кроме того, в "черную пятницу" 2018 года впервые 33,5% от выручки всех интернет-магазинов в США получили благодаря покупкам мобильных устройств. А это более двух миллиардов долларов. В 2017-м такие показатели оценивались в 29,1%.
А сутками ранее, в День благодарения, онлайн-продажи в Штатах составили 3,7 миллиарда долларов. Эксперты подсчитали: это на 28% больше по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. С мобильных продаж владельцы магазинов получили миллиард долларов.
Всего 22 ноября в интернет-магазины пришли на 8% покупателей больше, чем год назад. В 2018 году цены в онлайн-магазинах США в День благодарения были на уровне "Черной пятницы".
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Комментарии1
Amazon , Wal-Mart Stores , Экономика
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