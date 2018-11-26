Нацбанк Украины прокомментировал решение СНБО о введении военного положения

Введение военного положения на Украине не повлияет на работу банковской системы страны, заявил в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) глава Национального банка Украины Яков Смолий

В понедельник на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение о введении в стране военного положения. СНБО принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, теперь его должна утвердить Верховная рада

"Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы", — сказал Смолий, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По его словам, отделения банков и офисы после введения военного положения будут работать в обычном режиме.