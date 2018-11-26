Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.60
75.75
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.40
75.50
Индексы и котировки Brent
60.02
–0.27 Золото
1225.50
–0.06 РТС
1096.06
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1374
+0.0141
12.11
1.1234
23.11
13.11
01.11

Путин призвал к снижению барьеров в торговле с Индией 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Индия имеют большой потенциал для роста взаимной торговли и капвложений, для этого необходимо задействовать как уже доказавшие свою эффективность инструменты, так и новые, которые создадут максимально комфортные условия для работы бизнеса двух стран, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первого российско-индийского стратегического экономического диалога.
"Россию и Индию связывают крепкие, проверенные временем традиции дружбы и взаимоуважения. Нам удалось выстроить особо привилегированное экономическое партнерство, опирающееся на доверительный и открытый диалог по широкому спектру вопросов", — указывается в приветствии президента, которое зачитал участникам форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Все более насыщенной становится и деловая повестка, включая кооперацию в таких областях как промышленность, финансы и передовые технологии, отмечается в обращении.
"Позитивную динамику сегодня демонстрирует и наш торговый оборот — это еще одно свидетельство растущего взаимного интереса бизнес-кругов России и Индии. У нас есть все возможности, чтобы последовательно двигаться вперёд, укреплять экономический фундамент наших отношений. Для этого необходимо наращивать контакты по всем направлениям", — уверен Путин.
Для этого важно в полной мере задействовать как уже работающие, доказавшие свою эффективность инструменты, так и и искать новые решения, стремиться к устранению барьеров в торговле и капиталовложениях, создавать максимально комфортные условия для работы предприятий, пояснил президент.
"Уверен, что ежегодное проведение российско-индийского стратегического экономического диалога станет еще одним значимым шагом в этом направлении, он позволит последовательно начать не только обсуждение перспективных планов и идей, но запуск взаимовыгодных инициатив", — заключается в послании.
Последние новости
Военные корабли Украины жестко нарушили российскую границу Зачем Порошенко приказал нарушить границу России Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность
Комментарии
Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря24
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше10
Рубль отреагировал на конфликт в Азове2
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение