МЭР не поддержало введение акциза на газировку

Минэкономразвития считает предложение по введению акциза на сладкие безалкогольные напитки необоснованным и недостаточно проработанным, в связи с чем оно не может быть поддержано, сообщили RNS в пресс-службе МЭР.

«Предложение по введению акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки в настоящее время не обосновано и недостаточно проработано, в связи с чем не может быть поддержано», — сообщили в Минэкономразвития.

В МЭР добавили, что увеличение цены на сахаросодержащие безалкогольные напитки ввиду и так невысокой покупательской способности населения приведет к «проседанию» данного сегмента рынка.

«Уход с рынка производителей безалкогольных напитков приведет к сокращению налогов и социальных взносов, поступающих в бюджет, возможному сокращению рабочих мест», — отмечают в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что российским законодательством не предусмотрено понятие «сахаросодержащие безалкогольные напитки».

«В связи с чем остается неясным, на какой вид пищевой продукции конкретно предлагается введение акциза», — добавили в МЭР.

Ранее президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков направил в МЭР письмо с просьбой сообщить позицию по поводу возможного введения акциза на сладкие газированные напитки (копия документа есть в распоряжении RNS). По мнению союза, введение акцизов на сладкие газированные напитки приведет к обвалу их рынка в течение 18 месяцев.

Ранее Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкую газировку в размере не менее 20% от розничной цены товара. Соответствующее предложение было прописано в отзыве совета на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». По мнению экспертов, данная мера необходима для снижения потребление сахара в стране. В Минэкономразвития RNS тогда сообщили, что, что реализация соответствующей инициативы может привести к распространению контрафактной продукции.