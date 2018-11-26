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МЭР не поддержало введение акциза на газировку 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития считает предложение по введению акциза на сладкие безалкогольные напитки необоснованным и недостаточно проработанным, в связи с чем оно не может быть поддержано, сообщили RNS в пресс-службе МЭР.
«Предложение по введению акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки в настоящее время не обосновано и недостаточно проработано, в связи с чем не может быть поддержано», — сообщили в Минэкономразвития.
В МЭР добавили, что увеличение цены на сахаросодержащие безалкогольные напитки ввиду и так невысокой покупательской способности населения приведет к «проседанию» данного сегмента рынка.
«Уход с рынка производителей безалкогольных напитков приведет к сокращению налогов и социальных взносов, поступающих в бюджет, возможному сокращению рабочих мест», — отмечают в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что российским законодательством не предусмотрено понятие «сахаросодержащие безалкогольные напитки».
«В связи с чем остается неясным, на какой вид пищевой продукции конкретно предлагается введение акциза», — добавили в МЭР.
Ранее президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков направил в МЭР письмо с просьбой сообщить позицию по поводу возможного введения акциза на сладкие газированные напитки (копия документа есть в распоряжении RNS). По мнению союза, введение акцизов на сладкие газированные напитки приведет к обвалу их рынка в течение 18 месяцев.
Ранее Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкую газировку в размере не менее 20% от розничной цены товара. Соответствующее предложение было прописано в отзыве совета на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». По мнению экспертов, данная мера необходима для снижения потребление сахара в стране. В Минэкономразвития RNS тогда сообщили, что, что реализация соответствующей инициативы может привести к распространению контрафактной продукции.
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Максим Новиков , Минэкономразвития , Экономика
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