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Сербия рассчитывает на газопровод «Турецкий поток» 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Фото: "Турецкий поток"
Реализация проекта строительства газопровода "Турецкий поток" чрезвычайно важна для Сербии, заявил в понедельник первый вице-премьер и глава МИД страны Ивица Дачич.
"Для Сербии чрезвычайно значимо, что российская сторона считает приоритетным маршрут газопровода "Турецкий поток", который бы проходил через нашу страну", — заявил Дачич.
По его словам, это бы обеспечило стабильность снабжения газом и позволило бы Сербии стать транзитной страной для поставок газа.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Ивица Дачич , МИД , Экономика , Ближний Восток , В мире
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