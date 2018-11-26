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Россию наказали на миллиард долларов за присоединение Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России в качестве компенсации за присоединение Крыма, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.
Отмечается, что Москва обязана будет дополнительно выплатить проценты, начисляемые с момента вынесения решения до его полного исполнения.
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Иск был подан Ощадбанком летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных крымчанам кредитов. Банк вынужден был досоздать под них резервы, что обернулось дополнительными расходами и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.
В иске Ощадбанк ссылался на межправительственное соглашение России и Украины и взаимной защите инвестиций от 1998 года и на регламент комиссии ООН по праву международной торговли от 1976 года.
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ООН , Интерфакс , Экономика
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