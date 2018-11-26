Россию наказали на миллиард долларов за присоединение Крыма

Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России в качестве компенсации за присоединение Крыма, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что Москва обязана будет дополнительно выплатить проценты, начисляемые с момента вынесения решения до его полного исполнения.

Иск был подан Ощадбанком летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных крымчанам кредитов. Банк вынужден был досоздать под них резервы, что обернулось дополнительными расходами и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.