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В Москве прошел X Российско-Индийский бизнес-диалог 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В работе X Российско-Индийского бизнес-диалога, который состоялся в рамках V Евразийского экономического конгресса, приняли участие свыше 500 участников из разных стран. Мероприятие было учреждено Ассоциацией «Евразийский коммуникационный центр» в сотрудничестве с Индийским Бизнес Альянсом и Правительством Москвы.
В пленарном заседании V Евразийского экономического конгресса принял участие посол Индии в России Венкатеш Варма, президент Индийского Бизнес Альянса Сэмми Котвани, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, основатель и директор Евразийской федерации онкологии (EAFO) Сомасундарам Субраманиан, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты Олег Прозоров, генеральный директор Unwired Devices LLC Олег Артамонов, и многие другие.
Участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в России и Индии и проблемы преодоления кризиса. Представители российского и индийского бизнес-сообщества говорили о социально-экономическом развитии стран ЕАЭС и его партнеров, а также о перспективах формирования цифровой инфраструктуры сообщества.
Евразийский экономический конгресс — общественная площадка прямого диалога по вопросам социально-экономического и научно-технического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его партнеров. Это современная платформа, которая предоставляет бизнесу эффективный канал коммуникации с органами власти государств-членов ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией, и отраслевыми профессиональными организациями средствами массовой информации. Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Евразийской экономической комиссии.
Партнеры Конгресса: Евразийская экономическая комиссия, Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации, Правительство Москвы, Индийский Бизнес Альянс, Бельгийско-Люксембургская торговая палата, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, Ассоциация «Познаем Евразию»
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Олег Артамонов , Сергей Черемин , Правительство Москвы , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Экономика
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