В гробу видали

Смерть родственника — всегда тяжелый моральный удар для семьи, который вдобавок сильно бьет по кошельку. В России проводы в последний путь уже стали целым финансовым инструментом — многие граждане откладывают не на жизнь, а на похороны, видимо, не зная, что государство обязано выплатить похоронную компенсацию и бесплатно предоставить минимальный набор погребальных услуг. На деле же все участники похоронного рынка выглядят как один большой коррумпированный организм, который с натянутой горечью соболезнует вашей утрате, а параллельно считает выручку за вашей спиной. Многомиллионный мир иной, с которым знакомы далеко не все, — в материале Ленты.ру

Мертвая реформа

Смерть россиян зачастую сопровождается унижениями и вымогательствами. Похоронная отрасль фактически не регулируется государством — цены завышают, родственников покойных обманывают, а органам власти вовсе не известно точное количество кладбищ и их реальные размеры. Значительный пласт проблем объясняется тем фактом, что единственный закон, который регулирует похоронный рынок, был принят в уже далеком 1998 году. Добросовестная часть рынка давно ждет нового «Закона о похоронном деле», который должен решить закостенелые проблемы отрасли, но за шесть лет дело не сдвинулось с мертвой точки.

В 2012 году свой законопроект подготовила ФАС , которая тогда продвигала реформу похоронной отрасли. Довести до конца свою инициативу службе не удалось. В 2014 году вопросы погребения передали Минстрою . СМИ утверждали, что беспределу на кладбищах и в моргах наконец положат конец, но ничего не меняется, а документ снова возвращают на доработку.

Новый виток публичных обсуждений закона, регламентирующего похоронный рынок, прошел уже осенью 2018 года. Однако назло могильщикам и похоронным агентам документ даже не дошел до обсуждения в Госдуме . Источник на рынке похоронного дела рассказал «Ленте.ру», что документ в очередной раз направлен на доработку и будет представлен в марте 2019 года. Объяснить, почему столь необходимый отрасли закон не могут принять уже более 20 лет, в Минстрое затруднились.

«Ничего не меняется, непонятно, почему закон до сих пор не внесли. Недавно руководство Минстроя сменилось, остается надеяться, что с новым начальством дело быстрее сдвинется с мертвой точки», — сообщил «Ленте.ру» Олег Ларионов, исполнительный директор Ассоциации похоронной отрасли (АПО).

По его словам, главная проблема в том, что до сих пор нет контролирующего органа, который несет ответственность за все, что связано с погребением и ритуальными услугами. «Вроде предполагается, что этим занимается Минстрой, но ему все еще полномочия не передали. До сих пор неопределенность, решения принимают разные ведомства, что мешает общему контролю. Например, бальзамирование — похоронная услуга, а ею занимается Минздрав . Порядка по-прежнему нет», — добавил Ларионов.

Елена Андреева , исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК), также считает, что развитие отрасли тормозит отсутствие профильного министерства.

«От этого и отношение к похоронной отрасли такое, понятно, что у Минстроя масса своих дел. В работе над законопроектом принимали участие разные ведомства. Сделать, чтоб новые правила удовлетворяли и ФАС, и МВД, и Минздрав, сложно», — говорит она.

Сдвинуть дело с мертвой точки не удалось даже президенту России Владимиру Путину . В июле 2017 года глава государства составил поручения, касающиеся похоронного дела. В частности, было предписано к 1 декабря 2017 года внести законопроект «О похоронном деле» в Госдуму и сформировать ответственный орган, которому передадут контроль за всей похоронной отраслью, — президента проигнорировали.

Смерть можно продать

Пока власти не могут разобраться с правилами жизни похоронного рынка, проблемы только растут. Как сообщили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре, в период со второго полугодия 2017 года по первый квартал 2018 года в ходе проверок выявлено более 30 тысяч нарушений в похоронной сфере. К дисциплинарной ответственности привлекли около пяти тысяч граждан, к административной — 811 человек. В суды было направлено более 3,3 тысячи заявлений. В следственные органы направлено 29 материалов, по которым возбуждено 20 уголовных дел.

«Результаты свидетельствуют о многочисленных фактах несоблюдения требований законодательства, допускаемых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, работниками учреждений здравоохранения, специализированных служб по вопросам похоронного дела, а также об аффилированности указанных лиц с хозяйствующими субъектами, оказывающими ритуальные услуги», — сообщили в генпрокуратуре.

Одно из наиболее очевидных правонарушений — передача сведений о смертях и данных родственников покойных. Подобный промысел сотрудников внутренних органов удалось пресечь в Башкортостане, Владимирской, Воронежской, Костромской, Новосибирской, Саратовской и Тамбовской областях. Так, Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено два уголовных дела по факту получения взятки в отношении оперативного дежурного и участкового уполномоченного полиции, продававших подобную информацию.

В Санкт-Петербурге прокурорам удалось раскрыть преступную группу, вымогавшую деньги у родственников покойных. Схема строилась следующим образом: злоумышленники покупали информацию о смертях и выставляли от лица подставного юрлица родственникам покойных счет за якобы оказанные услуги (на деле работы бесплатно выполняло государственное «Бюро судебно-медицинской экспертизы»). Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу оценило стартап по достоинству и возбудило уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Стоит отметить, что и в самих медицинских учреждениях нередко вымогают деньги за услуги по подготовке тел к захоронению, хотя эта услуга является бесплатной.

Представители профессионального похоронного сообщества отмечают, что недобросовестных агентов невозможно заставить соблюдать этику, именно поэтому продажа личных данных поставлена на поток.

«При желании всегда можно работать качественно и хорошо. Уже существуют профессиональные стандарты, но эти документы носят рекомендательный характер, чем пользуются недобросовестные агенты. Их невозможно контролировать», — говорит Елена Андреева.

По ее словам, после того, как эти требования начнут носить обязательный характер, предпринимателей, склонных к подобным методам работы, удастся отсеять с рынка.

Однако на личных данных похоронные агенты не останавливаются, обирая родственников на дополнительных и бесплатных услугах, зачастую присваивая себе бюджетные деньги. Например, в Свердловской области возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя за попытку хищения 6,6 миллиона рублей, принадлежащих МУП «Ритуал» Новоуральска. Деньги он пытался взыскать, представив в Арбитражный суд Свердловской области подложный договор на поставку и монтаж колумбарного комплекса.

Кладбища-рейдеры

Работа кладбищ в России также практически не регламентирована. Представители Генпрокуратуры настаивают, что правовая база либо не утверждена, либо не работает, либо вовсе противоречит федеральному законодательству. В качестве примера они приводят Тульскую область, где в одном из районов пытались принять закон, который бы позволил местным властям самостоятельно создавать новые почетные захоронения. При этом никакие критерии отбора в законе не прописывались, что давало богатую почву для коррупции. А в Ханты-Мансийском автономном округе заведующий отделением филиала Бюро судебно-медицинской экспертизы незаконно передал служебные помещения своей жене под офисы, а она уже оказывала ритуальные услуги как индивидуальный предприниматель.

Похоронные проблемы свойственны всей России. Только в Ставропольском крае заведено 29 дел по факту невнесения кладбищ в кадастр. В республиках Тыва, Хакасия, в Калужской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской областях прокуроры обнаружили кладбища, расположенные на не предназначенной для трупов территории — сельскохозяйственных, промышленных землях, территориях лесов и объектах инфраструктуры.

По словам представителей бизнеса, земельный вопрос — один из наиболее сложных в похоронном деле. Долгие годы развитие кладбищ никак не контролировалось, за это время они разрослись и залезли на прилегающие территории. Федерального реестра кладбищ до сих пор не существует, хотя его создание тоже входило в поручения президента.

«На бумаге — одно, а в жизни кладбища расширяются самовольно. Залезают на территорию смежных муниципальных образований, захватывают участки леса», — говорит Андреева.

Все это создает огромные риски и проблемы для прилежащих территорий и особенно жилых массивов. Долгое время обсуждается вопрос кладбищенской амнистии — их могут признать с учетом реальной территории. Однако это тянет за собой клубок нерешенных проблем.

«Никто не будет трогать умерших, но вопросы с жилыми домами, которые уже находятся в санитарной зоне кладбищ, пока остаются без ответа», — отмечает Андреева.

«Ритуал» покорения рынка

Участники рынка жалуются, что власти зачастую создают преимущества для отдельных компаний, как правило, речь идет о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Например, в прошлом году московское управление ФАС увидело нарушение конкуренции в действиях правительства Москвы и выписало соответствующее предписание. Поводом послужило заявление некоммерческой организации по защите потребителей в сфере похоронно-ритуальных услуг «Верум», чьи эксперты заметили, что власти города приняли постановление, подрывающее здоровую конкуренцию в похоронном деле. Документ обязывал индивидуальных предпринимателей, занятых в похоронной отрасли, предоставлять данные о себе ГБУ «Ритуал», которое само занимается коммерческой деятельностью по установке памятников и оград.

Таким образом ИП пришлось передавать прямому конкуренту внутреннею информацию, которая могла представлять коммерческую тайну. От них требовали «документы на изготовление или приобретение надмогильных сооружений», «перечень работников исполнителя работ, непосредственно участвующих в установке надгробий», «эскиз, фотографию и проект памятника», «документы на транспорт, который въедет на территорию кладбища, когда привезет плиту, крест и прочее». Помимо этого, ГБУ «Ритуал» доверили выдавать ИП разрешения на установку памятников и оград.

В отчете Общественной палаты (есть в распоряжении «Ленты.ру») отмечалось, что с 2015 года московские власти намеренно создают административные барьеры для участников похоронного рынка в интересах ГБУ «Ритуал». В частности, в управление организации переданы помещения в московских моргах. Как указано в отчете, после этого теневой рынок вырос на 20 процентов, а из-за преференций для «Ритуала» стоимость ритуальных услуг в городе существенно выросла, поскольку «вне рамок реальной конкуренции была получена возможность бесконтрольно повышать цены».

Эксперты Общественной палаты утверждают, что подобная ситуация сложилась не только в Москве — рынок практически монополизирован структурами, имеющими плотные связи с местными властями. Таким образом создаются проблемы для конкурентов, а близкие компании получают поблажки и могут действовать, как им заблагорассудится. Как заметил Ларионов, то, что сейчас рынок никак не регулируется, крайне выгодно компаниям, которые привыкли работать в тени.

«Кто хочет по-черному работать, тому и так хорошо. Им не нужны регулирование рынка, профстандарты», — заметил исполнительный директор АПО.

Право на похороны

Согласно действующему закону, граждане могут рассчитывать на бесплатное погребение. Расходы полностью или частично компенсируют пенсионерам, безработным, инвалидам 1 и 2 групп, участникам Великой Отечественной войны и еще ряду льготных категорий. Размер компенсации состоит из федерального пособия и региональной надбавки, размер которой определяют местные власти. Например, в 2018 году при федеральном пособии на погребение размером в 5701 рубль москвичам выделили дополнительные 11 тысяч рублей. Таким образом общая сумма компенсации на погребение в столице в этом году равна 16701 рублю. Участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Москве, положено пособие на погребение в размере 27 016 рублей. Его можно получить через военкомат приписки покойного.

Чиновники эту информацию от граждан откровенно скрывают. По данным Генпрокуратуры, россияне не могли выбить причитающееся пособие, как минимум, в Башкортостане, Чечне, Красноярском крае, Ивановской, Иркутской, Свердловской, Томской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году проведенная администрацией президента проверка показала, что в большинстве регионов скрывают информацию о льготном погребении. В Крыму, Ростовской и Тюменской областях похороны просто отказывались оплачивать из бюджета.

Добиться бесплатных услуг от органов власти удается только 20 процентам граждан. При этом качество бесплатных услуг меняется от региона к региону. Например, в Коми, Сыктывкаре, Сосногорске и Ухте выдавали необитый деревянный гроб, в муниципальных районах Прилузский и Усть-Куломский гроб обит тканью, а в городе Белокуриха — бархатом. Пункт о выполнении государственных обязательств по организации похорон тоже вошел в перечень президентских поручений, и, как показали прокурорские проверки, так и не был выполнен.

Добросовестные участники рынка с нетерпением ждут момента, когда похоронный бизнес начнут полноценно регулировать.

«Мы уже на протяжении шести лет участвовали как консультанты в разработке закона "О похоронном деле". Появление поручений президента для похоронной отрасли позволило нам с оптимизмом смотреть в будущее. Казалось бы, если о проблеме заговорили на таком уровне, скоро ее должны решить. Но, как оказалось, и эти поручения в срок не выполнили», — говорит Андреева.

Из-за отсутствия четких правил проблемы удается решать только в аварийном режиме. «Минстрой ведет какую-то работу, принимает жалобы, но отсутствует вертикаль. Поэтому все регулируется только экстренными проверками», — отмечает исполнительный директор СПОК. При этом, по ее словам, среди предписаний прокуратуры есть и неисполнимые требования.

«Надо всем садиться и искать компромисс, обсуждать, потому что в будущем мы точно столкнемся с новыми проблемами», — уверена Андреева.

Ларионов считает, что главное — создать контролирующий орган, который будет полноценно следить за всей отраслью. Для этого не обязательно ждать принятия всеобъемлющего закона, достаточно просто регламентировать наиболее острые вопросы.

Ритуальные услуги затрагивают все население, при этом для большинства вопросы, связанные с погребением, являются крайне чувствительными. Работа в этой сфере требует максимального такта, но на деле рынок является одним из наиболее диких. Без полноценного регулирования отрасли он будет и дальше уходить в тень, а проверяющие органы продолжат регулярно сообщать о нарушениях, которые исчисляются тысячами. Можно только строить догадки, почему реформа, о которой с таким воодушевлением сообщали, застопорилась. Очевидно, если в ближайшее время ситуация не переломится, все столкнутся с новыми проблемами.