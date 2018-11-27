Бизнес-омбудсмен обнаружил в России «дикий капитализм»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов выступил с инициативой введения в России прогрессивной шкалы налогообложения.

«Налоги должны быть умными. Надо брать там, где слишком густо, и оставлять, где недостаток. Надо развиваться, давать стимулы к развитию. Финансовый сектор. Огромные прибыли в банках. Сетевые магазины. Там тоже высокие нормы прибыли и мало налогов. У нефтяников то же самое. Если убрать налог на добычу полезных ископаемых, потому что это природная рента, это естественная часть, которую они должны отдать стране, то у них недостаточно высокая налоговая нагрузка», — заявил Титов в интервью kp.ru.

По словам бизнес-омбудсмена, в России в реальности даже не плоская шкала налогооблажения, а регрессивная — богатые отдают государству меньшую часть своего дохода, а бедные — большую. Такое моложение дел Титов назвал «диким капитализмом».

«Нагрузка одинаковая и для бедных, и для богатых. Но если добавить сюда страховые платежи, то там даже регрессивная шкала. Богатые платят меньше. Социализмом тут и не пахнет. Это капитализм даже без человеческого лица. Самый дикий, который в налоговой системе существует», — сказал он.

По действующему законодательству с зарплаты свыше 718 тысяч рублей в год можно не платить 2,9% в Фонд социального страхования , а с зарплаты более 796 тысяч рублей — взносы в Пенсионный фонд РФ снижаются с 22% до 10%.

Ранее, Борис Титов предлагал полностью отказаться от Пенсионного фонда России и переложить его функции на Федеральное казначейство . По мнению омбудсмена, Пенсионный фонд — громоздкая, непрозрачная и совершенно неэффективная организация, которая попросту вытягивает деньги из населения.