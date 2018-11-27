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Бизнес-омбудсмен обнаружил в России «дикий капитализм» 

Ридус 2 часа назад
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов выступил с инициативой введения в России прогрессивной шкалы налогообложения.
«Налоги должны быть умными. Надо брать там, где слишком густо, и оставлять, где недостаток. Надо развиваться, давать стимулы к развитию. Финансовый сектор. Огромные прибыли в банках. Сетевые магазины. Там тоже высокие нормы прибыли и мало налогов. У нефтяников то же самое. Если убрать налог на добычу полезных ископаемых, потому что это природная рента, это естественная часть, которую они должны отдать стране, то у них недостаточно высокая налоговая нагрузка», — заявил Титов в интервью kp.ru.
По словам бизнес-омбудсмена, в России в реальности даже не плоская шкала налогооблажения, а регрессивная — богатые отдают государству меньшую часть своего дохода, а бедные — большую. Такое моложение дел Титов назвал «диким капитализмом».
«Нагрузка одинаковая и для бедных, и для богатых. Но если добавить сюда страховые платежи, то там даже регрессивная шкала. Богатые платят меньше. Социализмом тут и не пахнет. Это капитализм даже без человеческого лица. Самый дикий, который в налоговой системе существует», — сказал он.
По действующему законодательству с зарплаты свыше 718 тысяч рублей в год можно не платить 2,9% в Фонд социального страхования, а с зарплаты более 796 тысяч рублей — взносы в Пенсионный фонд РФ снижаются с 22% до 10%.
Ранее, Борис Титов предлагал полностью отказаться от Пенсионного фонда России и переложить его функции на Федеральное казначейство. По мнению омбудсмена, Пенсионный фонд — громоздкая, непрозрачная и совершенно неэффективная организация, которая попросту вытягивает деньги из населения.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Борис Титов занимается возвращением в Россию беглых российских предпринимателей.
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Комментарии14
Борис Титов , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , Федеральное казначейство , Ридус , Комсомольская правда , Экономика , Видео
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