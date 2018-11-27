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Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России со времен Второй мировой войны не было таких низких темпов роста экономики в течение такого длительного срока, как сейчас. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал Кудрин.
Такое заявление глава Счетной палаты сделал, выступая на V Международном форуме Финансового университета. Он отметил, что последние десять лет темп роста российской экономики составляет один процент.
По мнению Кудрина, по итогам 2018 года экономика РФ вырастет на 1,6 процента, что ниже официального прогноза при двукратном росте нефтяных цен.
Он напомнил, что нефть всегда была драйвером российской экономики, но теперь даже она не может повлиять на низкие темпы роста. Глава Счетной палаты отметил, что экономике нужны новые драйверы.
Ранее Кудрин рассказал, что реальные располагаемые доходы россиян падали в течение четырех лет, но в 2018 году ожидается их рост (в том числе рост доходов пенсионеров).
По словам Кудрина, за четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов. Доходы около 19,3 миллиона человек (13,2 процента населения) находятся на уровне ниже прожиточного минимума.
Комментарии5
Алексей Кудрин , Счетная палата , Финансовый университет , Экономика , Политика
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