ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом 75 шт. Ее диаметр — 100 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты — "100 РУБЛЕЙ", дата — "2018 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования, в частности, Петрозаводск, Дальний Восток, Иркутск, Казань, Сочи, Севастополь, Волгоград, Нижний Новгород, Владимир и Сергиев Посад.

В центральной части монеты находится изображение карты России, а также надпись "Города и территории — участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей", расположенная на фоне расходящихся изогнутых линий, выполненных в технике лазерного матирования, указывает пресс-служба регулятора.

ЦБ напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.