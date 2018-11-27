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В ЦБ отметили увеличение числа хакерских атак в России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ в настоящее время видит тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме 2018.
"На сегодняшний момент мы видим два основных тренда. Первый тренд — это увеличение количества атак, при чем атак разного типа, и из года в год эта ситуация не меняется. Второй тренд — это, к счастью, мы научились работать с этими атаками, и идет постепенное снижение количества денег, которые экономика и конкретно финансовая система теряет от таких атак", — сказал он, добавив что это не повод успокоиться, а задуматься, что происходит.
Сычев пояснил, что одна из причин, почему регулятор занимается вопросами кибербезопасности — это ключевая роль финансовой системы.
"Финансовая сфера — это кровеносная система экономики. Мы понимаем, что если не будет что-то работать у нас в финансовой сфере, то все остальное не будет работать тоже", — отметил он.
По данным ЦБ, число целевых атак хакеров на российские банки за первое полугодие текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72. При этом хакеры за первые восемь месяцев текущего года провели 20 успешных целевых атак на российские банки, в результате кредитные организации потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя в 2017 году.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в текущем году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с прошлым годом.
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Станислав Кузнецов , Артем Сычев , Сбербанк России , Центральный банк России , Экономика
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