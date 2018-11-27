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Белоруссия отказалась продлевать действие ввозных пошлин ЕАЭС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет продлевать сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.
На встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза Лукашенко отметил, что вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин по-прежнему открыт, передает БелТА.
«Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», — сказал он.
Он заявил, что необходимо приложить максимум усилий для поиска справедливого решения, в котором должно быть меньше политики и «все-таки больше экономики».
В апреле 2017 года страны ЕАЭС временно утвердили нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена союза в связи с присоединением Киргизии к Договору о ЕАЭС. Это было сделано из-за отсутствия необходимой статистической информации по Киргизии.
Пошлины составили: Армения — 1,22%, Белоруссия — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,265%.
В мае 2018 года на встрече в Сочи стороны подписали договор о продлении действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2019 года.
Напомним, в мае в ЕАЭС сформировали совет министров сельского хозяйства, который будет заниматься продвижением товаров в третьи страны.
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Александр Лукашенко , ЕАЭС , Экономика
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