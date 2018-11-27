Источник: Минфин начал размещение семилетних бондов в евро

Минфин России открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Ориентир ставки доходности — 3%", — сказал он.

Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Министр финансов Антон Силуанов в конце 2017 года не исключал, что Минфин может вновь разместить евробонды в этой валюте.

В этом году Минфин уже выходил на международный рынок капитала. В марте Минфин разместил евробонды "Россия-29" (с погашением в 2029 году) объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" (с погашением в 2047 году) на $2,5 млрд под 5,25% годовых.