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Источник: Минфин начал размещение семилетних бондов в евро 

ТАСС + ещё 4 39 минут назад
Фото: Reuters
Минфин России открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Ориентир ставки доходности — 3%", — сказал он.
Единственный организатор размещения — "ВТБ Капитал".
Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Министр финансов Антон Силуанов в конце 2017 года не исключал, что Минфин может вновь разместить евробонды в этой валюте.
В этом году Минфин уже выходил на международный рынок капитала. В марте Минфин разместил евробонды "Россия-29" (с погашением в 2029 году) объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" (с погашением в 2047 году) на $2,5 млрд под 5,25% годовых.
С апреля 2018 года, когда власти США ввели очередные санкции против России, российские эмитенты не выходили на внешний рынок займов почти полгода. Замминистра финансов Сергей Сторчак в конце сентября говорил, что в этом году Россия уже вряд ли будет размещать евробонды. При этом в ноябре впервые за полгода российские эмитенты провели три сделки: "Газпром" разместил евробонды на 1 млрд евро, "Русгидро" разместила один выпуск на 1,5 млрд китайских юаней и на 15 млрд рублей.
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Комментарии
Сергей Сторчак , Антон Силуанов , Газпром , ВТБ Капитал , Минфин , Русгидро , ИТАР-ТАСС , Экономика
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