Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.94
75.71
75.95
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
60.37
+0.00 Золото
1223.73
–0.01 РТС
1093.46
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1329
+0.0095
12.11
1.1234
25.11
14.11
02.11

Белоруссия поставила под сомнение торговый союз с Россией и Казахстаном 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Глава Белоруссии на встрече с руководителями государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин по-прежнему открыт.
Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов, как подчеркнул Лукашенко, абсолютно невыгодно для Белоруссии и ставит страну в неравные условия по отношению к другим членам ЕАЭС. По его мнению, нужно найти справедливое решение.
«Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики», — подчеркнул глава государства.
Нормативы таможенных пошлин установлены договором от 11 апреля 2017 года. По нему Белоруссия получает 4,56 процента от пошлин, Казахстан — 7,055 процента, Кыргызстан — 1,9 процента, Россия — 85,265 процента, а в бюджет Армении поступает 1,22 процента. 14 мая 2018 года срок действия этих нормативов продлили до 31 декабря 2019 года.
Последние новости
Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков На космодроме Восточный нашли критические дефекты Москва отвергла помощь США со словами «нечего умиротворять»
Комментарии
Александр Лукашенко , ЕАЭС , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка41
Инцидент в Азовском море потопил российские активы147
Банки пригрозили блокировать карты россиян за переводы798
Как экономят на рекламе2
Российских олигархов раскулачат на триллионы7
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение