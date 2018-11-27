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Спрос на российские евробонды превысил 1 млрд евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инвесторы отправили заявки на семилетние евробонды министерства финансов России, сообщил источник на финансовом рынке.
«Спрос превысил 1 млрд евро», — уточнил собеседник ТАСС.
В октябре заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявлял, что Россия в 2019 году может отказаться от выхода на внешний рынок займов.
В ноябре Газпром решил разместить пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью в 2,95% годовых.
Ранее кабмин в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов указал, что в 2019 году предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 млрд долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Сергей Сторчак , Газпром , Минфин , ИТАР-ТАСС , Экономика
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