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Иностранцам госдолг России почти неинтересен 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре упала до 25%. Об этом сообщил сегодня Банк России. За прошлый месяц эта доля рынка сократилась на 2,5% и составила 1,807 трлн руб., а сам рынок ОФЗ в октябре расширился до 7,236 трлн руб. В период с апреля по октябрь доля иностранцев, владеющих российским долгом, сократилась вдвое.
В этом нет ничего удивительного. Во-первых, доходность уже не та, в то время как риски остаются выше средних. Во-вторых, изменились настроения инвесторов: если ранее ОФЗ покупались «в долгую», то сейчас этот рынок стал динамичнее.
На завтра, 28 ноября, у Минфина довольно скромные планы, всего два выпуска к размещению, оба по 5 млрд руб. Это разумно, учитывая специфический геополитический фон и «новую старую» тему пугалки для инвесторов. Аспект осложненных отношений между Россией и Украиной давно не учитывался в ценах на российские активы и в поведении долгового рынка. Сейчас премия за риск моет быть довольно высокой.
Впрочем, думается, что в среду Минфин сумеет привлечь весь объем средств, поскольку теперь очень чутко прислушивается к рыночным настроениям и гибко под них подстраивается. Невероятно, но бывает и так.
Для рубля вся эта информация пока нейтральна. Российская валюта будет реагировать, если интерес иностранцев к ОФЗ резко снизится, и Минфину придется привлекать ЦБ РФ к выкупу этих бумаг.
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Комментарии
Минфин , Центральный банк России , Экономика , Компании
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