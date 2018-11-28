Газовая удавка: Европа бросила Украину

Сербия готова выдать разрешения на прокладку газопровода «Турецкий поток» по своей территории, сообщают информагентства. Ранее о заинтересованности в проекте заявили Греция, Словакия, Болгария. Сербские официальные лица отмечают, что для строительства трубы не надо будет получать согласие ЕС . Ранее именно еврочиновники де-факто заблокировали предыдущую версию проекта — «Южный поток».

«Все готово для строительства этого газопровода», — заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на сербский телеканал PRVA TV.

По его словам, разрешения на прокладку газопровода по территории Сербии уже запрошены у соответствующих органов, и проблем с их получением возникнуть не должно. Он также сообщил, что проект находится на рассмотрении Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы, которое должно сформулировать свою позицию в течение 60 дней.

Баятович говорит, что для прокладки трубопровода не потребуется специальное одобрение со стороны Еврокомиссии , поскольку сербский закон об энергетике, в рамках которого будет регулироваться проект, соответствует третьему энергопакету Евросоюза.

«Документы так подготовлены, что решение не может быть негативным», — считает он.

Аналитики полагают, что власти предполагаемых стран-участников «Турецкого потока», действительно, смогут обойтись без одобрения Брюсселя, что значительно облегчает задачу прокладки трубы.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский подтверждает, что в случае, если Сербия, равно как и страны-члены ЕС, привела законодательную базу в соответствие с третьим энергопакетом, то в целом достаточно национальной экспертизы. Но в твердости намерений Болгарии он не уверен.

«Единственной проблемой с продлением трубопровода в Сербию может стать Болгария, которая уже неоднократно под давлением западных партнеров блокировала реализацию российских энергетических проектов», — говорит эксперт.

Предыдущая версия проекта — «Южный поток», должна была пройти через Черное море от российского побережья до Болгарии. София в итоге отказалась от участия в нем, в том числе, под давлением Брюсселя.

Сейчас болгарские власти говорят, что заинтересованы в «Турецком потоке», и также как и сербы утверждают, что страна готова к прокладке трубопровода. По предварительной информации, в декабре должен состояться конкурс, где «Булгартрансгаз» предложит потребителям забронировать объемы газа.

Напомним, что газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря от России до Турции. Предусмотрено сооружение двух веток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Одна ветка будет снабжать газом турецких потребителей, вторая уйдет в Европу.

Морская часть газопровода недавно была завершена. 19 ноября в торжественной церемонии по этому случаю приняли участие президенты Турции и России Реджеп Эрдоган Владимир Путин . Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за «политическую волю и мужество».

«Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. Именно это лежит в основе того доверия, о котором здесь было сказано турецким коллегой пять минут назад. Без такого доверия подобные проекты, как я уже сказал, реализованы быть не могут», — сказал Владимир Путин.

«Турецкий поток», как «Северный поток — 2» — это огромная проблема для Украины. Сейчас через эту страну идет около половины газа в Европу, что приносит ей несколько миллиардов долларов годового дохода. Запуск на полную мощность обходных трубопроводов сократит объемы транзита до минимума — 10-15 млрд кубометров в год против прошлогодних 93 млрд Правда, это перспектива минимум трех-пяти лет.

Стоит отметить, что Украина активно борется с «Северным потоком — 2», а «Турецкий поток» оставался не охваченным активностью Киева. И теперь там сожалеют об этом, ведь даже пуск одной нитки сократит объемы прокачки через украинскую газотранспортную систему.

Пока наиболее вероятный маршрут — это Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия с конечной точкой в Австрии. В этой стране находится один из крупнейших европейских газовых хабов Баумгартен.

Сербы в вопросе маршрута, мягко говоря, лукавят, и не все так просто, считает полномочный представитель интересов РФ в международной ассоциации PraeLegal, адвокат Алим Бишенов.

«Стоит понимать, что позиция Сербии — это только их позиция, а надо учитывать и мнение всех соседей, которое может кардинально отличаться. Возможны разные варианты, как будет проложен маршрут газопровода от турецкой границы. Так, это может быть путь в Сербию через Болгарию и Венгрию либо через Грецию в Южную Италию», — отмечает он.

Источник РИА «Новости» в греческом правительстве отмечал, что тема участия страны в проекте может стать предметом переговоров премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в ходе его визита в Москву 7 декабря.

По информации Душана Баятовича, переговоры с Болгарией пройдут 15 декабря. Помимо этих двух стран, интерес к «Турецкому проекту» высказали Греция, Словакия и другие страны юго-восточной Европы.