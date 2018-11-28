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ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 

Прайм + ещё 19 1 час назад
Банк России считает возможным возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках, объявит окончательное решение 14 декабря; решение по отложенным покупкам будет позже, но в любом случае они будут растянуты как минимум до 2021 года, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!".
Отвечая на вопрос, повлияет ли на предстоящее решение по возобновлению покупок валюты произошедшее резкое снижение цен на нефть, Набиуллина сказала: "Нет, как самостоятельный фактор нет, мы в целом будем оценивать ситуацию на финансовых рынках. Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности на валютном и финансовом рынке".
"При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января, но окончательное решение мы объявим в день заседания совета директоров 14 декабря", — отметила глава Банка России.
ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева еще в сентябре заявила, что регулятор не будет возобновлять покупку валюты для Минфина до конца года даже при снижении волатильности на валютном рынке.
Что касается покупок тех объемов валюты, которые не были произведены из-за приостановки, решение по этому вопросу будет принято только после возобновления регулярных покупок, продолжила Набиуллина.
"Тоже хотела подчеркнуть: если решение об отложенных покупках валюты будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно, как минимум до 2021 года", — добавила глава ЦБ.
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Комментарии
Эльвира Набиуллина , Ксения Юдаева , Минфин , Центральный банк России , Экономика , Видео
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