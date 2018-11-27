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Крупный бизнес потерял веру в экономический рост 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Ведущие российские бизнесмены не доверяют властям и не считают, что те учитывают их интересы, следует из совместного опроса консалтинговой компании PwC и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), выдержки из которого приводит РБК.
60 процентов респондентов заявили, что «скорее, не доверяют» или «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов предпринимателей. Такое же количество опрошенных не ожидает позитивных изменений, в том числе и сферах образования и здравоохранения.
При этом, как показывает исследование, отечественные бизнесмены не привыкли доверять кому-либо в принципе, в том числе и друг другу. 50 процентов опрошенных считают, что уровень доверия в бизнес-среде «скорее, низкий», почти 20 процентов — что низкий. 67 процентов отметили, что предприниматели не пользуются доверием со стороны общества.
Также участники опроса не верят в будущий экономический рост. 70 процентов считают, что в ближайшие годы он будет ниже среднемировых темпов вопреки целям, поставленным в последнем майском указе президента. 48 процентов верят в то, что ВВП России на душу населения удастся увеличить в 1,5 раза в ближайшие шесть лет.
Среди основных препятствий для развития были названы высокий уровень налогов, бюрократия и коррупция. В то же время, только половина опрошенных заявила, что ощутила на себе влияние санкций. 47 процентов не ожидают их эффекта в обозримом будущем.
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