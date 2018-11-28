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Трамп пригрозил оставить без субсидий General Motors 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пригрозил автомобильной корпорации General Motors (GM) урезать субсидии после того, как в компании объявили о планах уволить тысячи работников американских фабрик из-за финансовых проблем в компании.
Трамп обратил внимание на тот факт, что GM планирует закрыть заводы в американских штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, в то время как в Мексике и Китае фабрики остаются. В связи с этим американский лидер заявил о намерении урезать все субсидии корпорации.
"США сохранили General Motors, и это благодарность, которую мы за это получаем!", — написал Трамп.
По его мнению, ставка GM на американский и китайский рынок не окупится.
"Я должен защитить американских рабочих!", — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине.
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Дональд Трамп , General Motors , Экономика , Компании
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