Трамп пригрозил оставить без субсидий General Motors

Трамп обратил внимание на тот факт, что GM планирует закрыть заводы в американских штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, в то время как в Мексике и Китае фабрики остаются. В связи с этим американский лидер заявил о намерении урезать все субсидии корпорации.

"США сохранили General Motors, и это благодарность, которую мы за это получаем!", — написал Трамп.

По его мнению, ставка GM на американский и китайский рынок не окупится.

"Я должен защитить американских рабочих!", — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине.