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Россиянам угрожает новая схема кражи денег с карт 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
У хакеров появилась новая схема обналички похищенных денег: средства с банковских счетов списывают судебные приставы по официальным исполнительным листам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в крупнейших банках.
По данным газеты, для этой схемы мошенники используют «стандартный способ» с подменой реквизитов для кражи денег у корпоративного клиента со счета в банке. Деньги приходят на счет «очевидно не работающей» фирмы (с фиктивным адресом, номинальным директором), на ее счету нет ничего, кроме украденных денег.
До кражи средств подставная фирма некоторое время находится в спящем состоянии, затем заключает договор с юридической фирмой, которая сознательно участвует в преступной схеме.
В итоге юристы подают на подставную компанию иск о взыскании долга за неоплату неких услуг. Компания признает долг, суд выносит решение о взыскании, приставы отправляют исполнительный лист, и банки снимают со счета фирмы-однодневки украденные с чужого счета деньги. «Коммерсант» отмечает, что зачастую банкам известно происхождение денег, но противиться решению суда они не могут.
Один из собеседников газеты заявил, что для некоторых юридических компаний сотрудничество с хакерами стало одним из каналов дохода.
Источник «Коммерсанта» в крупном банке предположил, что хакеры могут договариваться с «отдельными недобросовестными приставами», чтобы те отправляли в банки исполнительные листы именно в те дни, когда на счета фирмы-однодневок приходят украденные деньги.
Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов отметил, что для борьбы с новой схемой нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время.
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