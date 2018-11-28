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Орешкин считает денежно-кредитную политику в России адекватной ситуации 

Rambler News Service + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Текущая денежно-кредитная политика в России адекватна ситуации, нельзя повторять ситуацию Турции, которая через кредитную накачку получила высокие темпы роста экономики, а сейчас находится в рецессии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт!».
«Мы обсуждение сегодня начали с денежно-кредитной, фискальной политики. Мое мнение, что они полностью адекватны сегодняшней ситуации. У нас сейчас низкая безработица, поэтому масштабное такое лобовое стимулирование конечного спроса, в любом случае, будет неустойчивым», — сказал министр.
Орешкин подчеркнул, что в России нельзя повторять ситуацию Турции, которая «через кредитную накачку получила очень высокие темпы экономического роста, а сейчас уже находится в рецессии».
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Максим Орешкин , Экономика , Рынки
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