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Рост НДС повлияет на инфляцию краткосрочно, заявила Набиуллина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Повышение НДС в России с 1 января 2019 года является фактором краткосрочного влияния на инфляцию, но может иметь и длительные эффекты, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Есть особенности нынешнего уровня развития нашей экономики, финансовой системы — то, что у нас незаякоренные инфляционные ожидания. Это означает, что даже факторы короткого действия, кратковременные факторы из-за незаякоренности инфляционных ожиданий будут иметь вторичные эффекты, будут превращаться в факторы длительного курса. Так, например, мы оцениваем эффекты повышения НДС, которые по сути являются факторами краткого действия, но могут иметь длительные эффекты", — сказала Набиуллина.
Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%. ЦБ в августе оценивал общий вклад повышения НДС в годовую инфляцию в коридоре от 0,6 до более чем 1,5 процентного пункта. Основное влияние роста НДС, по мнению регулятора, придется на первые месяцы 2019 года.
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Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Экономика
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