Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов надеется, что санкции на российский госдолг введены не будут, заявил он в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!»
«Что делать, если будут санкции на долг? Надеюсь, что до этого дело не дойдёт. Хочется надеяться на разумные подходы», — сказал он.
При этом глава Минфина отметил, что профицит бюджета и отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для рефинансирования долга являются защитой от возможного введения новых санкций против России.
«Основная наша защита — это профицит, отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для рефинансирования долга. Сам долг низкий, около 15% ВВП», — сказал он.