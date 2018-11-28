Риски российской банковской системы на Украине очень ограничены, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
«В целом риски российской банковской системы на Украине очень ограничены. Те банки, которые … имеют свои "дочки" на Украине, понимали эту ситуацию, сокращали бизнес на Украине», — сказала она.
Глава ЦБ отметила, что Банк России с точки зрения регулирования давал послабления для того, чтобы это происходило плавно.
«Поэтому это никаким образом не скажется на устойчивости банковской системы России», — добавила она.
Ранее НБУ сообщил, что признал украинскую «дочку» российской группы ВТБ неплатежеспособной.