Набиуллина рассказала о рисках для российских банков на Украине

Риски российской банковской системы на Украине очень ограничены, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!». «В целом риски российской банковской системы на Украине очень ограничены. Те банки, которые … имеют свои "дочки" на Украине, понимали эту ситуацию, сокращали бизнес на Украине», — сказала она. Глава ЦБ отметила, что Банк России с точки зрения регулирования давал послабления для того, чтобы это происходило плавно. «Поэтому это никаким образом не скажется на устойчивости банковской системы России», — добавила она. Ранее НБУ сообщил, что признал украинскую «дочку» российской группы ВТБ неплатежеспособной.