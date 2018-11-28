ЦБ создал систему передачи финансовых сообщений, при необходимости она полностью может заменять систему SWIFT, Банк России ведет с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
«Что касается аналога SWIFT, то у нас внутри России есть собственный аналог SWIFT. Центральным банком была создана система передачи финансовых сообщений, и при необходимости она полностью может заменять SWIFT, и она работает внутри России. Мы ведем с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе для передачи финансовых сообщений. И вся ситуация вокруг SWIFT, вокруг платежей которая создается, она, конечно, стимулирует многие страны, не только Россию, смотреть на альтернативные расчетные системы, на альтернативные системы передачи финансовых сообщений. И здесь Россия достаточно продвинулась, и мы готовы кооперироваться с партнерами за рубежом», — сказала она.