Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.25
75.90
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
60.42
–0.69 Золото
1213.87
+0.02 РТС
1101.96
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1287
+0.0002
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Набиуллина рассказала о работе над продвижением российского аналога SWIFT 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦБ создал систему передачи финансовых сообщений, при необходимости она полностью может заменять систему SWIFT, Банк России ведет с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
«Что касается аналога SWIFT, то у нас внутри России есть собственный аналог SWIFT. Центральным банком была создана система передачи финансовых сообщений, и при необходимости она полностью может заменять SWIFT, и она работает внутри России. Мы ведем с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе для передачи финансовых сообщений. И вся ситуация вокруг SWIFT, вокруг платежей которая создается, она, конечно, стимулирует многие страны, не только Россию, смотреть на альтернативные расчетные системы, на альтернативные системы передачи финансовых сообщений. И здесь Россия достаточно продвинулась, и мы готовы кооперироваться с партнерами за рубежом», — сказала она.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов рассказал о методах защиты от новых санкций Набиуллина рассказала о работе над продвижением российского аналога SWIFT Набиуллина рассказала о рисках для российских банков на Украине
Комментарии
Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа бросила Украину288
Украина ввела новые ограничения для россиян111
Россия нашла еще один путь отказа от доллара212
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Путин ввел новый налог1233
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение