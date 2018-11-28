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Кудрин указал на причину неуспехов в российской экономике 

Деловая газета «Взгляд» 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Участие государства в российской экономике значительно выросло за последние годы, но эффективность этих инвестиций под вопросом, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин заявил, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», что «за последние 10 лет доля государственной экономики или государства в хозяйстве увеличилась с 39% до 48%», передает РИА «Новости».
Соответствующее исследование было проведено год назад Центром стратегических разработок.
«Сколько в прошлом году из федерального бюджета наши компании российские получили субсидий — на триллион рублей. По курсу прошлого года это 18 млрд долларов. Из них 6,2 млрд долларов — в уставные капиталы компаний», — отметил глава Счетной палаты.
Он добавил, что «если выделить из этих 18 млрд только госкорпорации, там где специальное регулирование — Ростех, авиационные компании, то это более 6 млрд долларов»; соответственно, возникает вопрос: «Какой результат этих инвестиций, которые осуществило государство?».
«Я позволю себе высказать гипотезу, что неуспехи в темпах роста, роста производительности в инновационной экономике в общем значительно связаны со слабой работой и неэффективностью госсектора», — заявил Кудрин.
Ранее Кудрин выразил опасения касательно усиления антироссийских санкций. До этого был оценен масштаб рецессии российской экономики в случае жестких санкций.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Алексей Кудрин , Ростех , Счетная палата , РИА Новости , Экономика
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