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Россельхознадзор выявил нелегальные поставки в Россию украинской продукции 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения, сообщает служба.
В ходе проведения проверочных мероприятий Россельхознадзор установил факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3,815 тысячи тонн белково-жирового продукта сербской фирмы Sremska Mlekara Doo, а страной происхождения данного продукта в таможенной декларации заявлена Сербия.
Вместе с тем, по имеющейся у ведомства информации, в тот же промежуток времени из Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании — Sremska Mlekara Doo Sremska Mitrovica, Сербия. Из сравнительного анализа поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в РФ с предприятия Sremska Mlekara Doo, имеет украинское происхождение.
"Учитывая выявление нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию может осуществляться ввоз "санкционной" продукции украинского происхождения… В случае подтверждения нелегальной схемы поставок "санкционной" продукции из Сербии, Россельхознадзором будут приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении.
Для пресечения ввоза в РФ запрещенной продукции Россельхознадзор направил соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.
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Россельхознадзор , Экономика , В мире , Общество , Политика
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