Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.25
75.85
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
59.59
–0.52 Золото
1213.81
+0.03 РТС
1111.32
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1286
+0.0001
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Путин понизил уровень приемлемой для России цены на нефть 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин назвал цену на нефть в районе 60 долларов за баррель вполне приемлемой и устраивающей Россию, хотя две недели называл другую стоимость.
Он отметил, что без договоренностей ОПЕК+ скачок цен на нефть был бы неизбежен и разрушителен, но соглашение удалось исполнить на 100%, передает РИА «Новости».
Путин назвал выполнение договоренностей по ОПЕК+ заслугой саудовского наследного принца.
Также он заявил, что у России нет цели подорвать добычу сланцевой нефти в мире.
Две недели назад Путин заявлял, что цена на нефть в районе 70 долларов за баррель устраивает Россию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин призвал повысить темпы роста экономики России Россия нашла еще один путь отказа от доллара Кудрин указал на причину неуспехов в российской экономике
Владимир Путин , РИА Новости , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про доллар47
Россия перестала бояться санкций10
В Москве «рухнул» крупный оператор связи4
Европа бросила Украину299
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение