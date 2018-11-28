Путин понизил уровень приемлемой для России цены на нефть

Президент Владимир Путин назвал цену на нефть в районе 60 долларов за баррель вполне приемлемой и устраивающей Россию, хотя две недели называл другую стоимость.

Он отметил, что без договоренностей ОПЕК+ скачок цен на нефть был бы неизбежен и разрушителен, но соглашение удалось исполнить на 100%, передает РИА «Новости»

Путин назвал выполнение договоренностей по ОПЕК+ заслугой саудовского наследного принца.

Также он заявил, что у России нет цели подорвать добычу сланцевой нефти в мире.

Две недели назад Путин заявлял, что цена на нефть в районе 70 долларов за баррель устраивает Россию.