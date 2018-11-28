Санкции не главное: как Россия сдерживает сама себя

Санкции оказывают негативное влияние на экономику России. Но сейчас — это не самая главная проблема. Внутренние ограничения гораздо больше сдерживают развитие страны. При этом стимулировать экономический рост кредитами и госрасходами правительство и ЦБ не собираются. В тоже время чиновники надеются, что через три года можно будет выйти на темпы роста выше 3% в год. Новых санкций же власти не боятся. Таковы итоги дискуссии, состоявшейся в рамках инвестфорума «Россия зовет».

Если прошлом году форум «Россия зовет» напоминал выставку достижений чиновников перед выборами, заразившихся «вирусом оптимизма от министра экономического развития Максима Орешкина », то в 2018 году участники дискуссии, обменявшись комплиментами в адрес друг друга, все же перешли к обсуждению проблем российской экономики.

Первым на первой пленарной сессии форума «Россия зовет» в этом году выступал конечно же первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов . Ему задали провокационный вопрос: как ему удается совмещать два качества — думать об экономическом росте и руководить Минфином.

Все занимаются одной целью — увеличением темпов роста экономики, не смутился Силуанов. Мы создаем условия, чтобы инвесторам было лучше работать, разработали план, чтобы стимулировать расчеты в рублях, облегчаем валютное законодательство, отметил чиновник.

В этой связи он вспомнил майский указ президента: его реализация в этом году будет отличаться более четкой постановкой целей и задач, в первую очередь, по развитию экономического потенциала России, плотной работой с бизнесом и регионами.

Напомним, в майском указа 2018 года поставлена цель вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении инфляции не выше 4%.

«Фискальная политика и стимулирующие меры будут направлены на эту цель с жесточайшим мониторингом по тем или иным целям. Мы даже до ведомств наших довели задание по увеличению инвестиций, что никогда не было», — заявил Силуанов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что меры правительства, над которыми оно сейчас активно работает, позволят дать тот эффект, на который рассчитывает правительство, а именно — повысить производительность труда, конкурентоспособность, то есть «по сути дела поднять потенциальные темпы роста».

По ее мнению, российская экономика может начать расти к 2021 году где-то на 3% в год. Сейчас же экономика развивается темпами роста — 1,5-2% — темпами, близкими к потенциальным, а это значит, что методами денежно-кредитной политики повысить темпы роста нельзя, изящно сняла она с Банка России ответственность за рост экономики.

В сентябре на заседании совета директоров Банк России ужесточил денежно-кредитную политику, впервые с 2014 года подняв ключевую ставку с 7,25% до 7,5%. Это привело к росту ставок в экономике, и как, комментировали эксперты, затормозило экономический рост.

Высказалась глава ЦБ и по другой популярной в последнее время теме — расчетах в рублях. По словам Набиуллиной, расчеты в рублях станут привлекательными, если будет уверенность, что покупательная способность российской валюты не упадет, а инфляция сохранится на низком уровне.

«Мы предпринимали и предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной: диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены в расчете достаточности капитала», — сказала Набиуллина.

По ее мнению, самое основное для того, чтобы рубль был привлекателен для расчетов, — уверенность в том, что его покупательная способность не обесценивается. Для этого нужна низкая инфляция и, конечно же, низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах, отметила глава ЦБ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал предыдущих выступающих. По его словам, России нельзя брать пример с Турции, когда с помощью кредитов происходит «накачивание экономики», а сейчас рецессия.

Однако Алексею Кудрину , главе Счетной палаты , рассуждения о росте экономики не очень понравились. Счетной палате «сложно стимулировать развитие экономики» признался он. Но Кудрин точно знает, что помочь росту может «стратегический аудит».

Он вспомнил предыдущий майский указ и поинтересовался, почему он не был выполнен. В частности, по инвестициям наша страна должна была выйти на 27% к ВВП, а вышла всего на 21%. В новом майском указе президента поставлен другой ориентир — 25%, но почему-то не обсуждается, что помешало выполнить предыдущий майский указ.

В других показателях ситуация тоже не лучше: вместо того, чтобы создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, создано всего 16 млн Не выполнена цель и по повышению производительности труда.

«Мы вообще слышали, чтобы кого-то пожурили за это? Я не слышал», — отметил Кудрин. По его словам, сейчас наказывают скорее за невыполнение текущих поручений, а не стратегических.

За последние десять лет доля государства в экономике выросла с 39% до 48%, и отсутствие успехов в развитии инновационной экономике вызвано «слабой работой госсектора», продолжил он.

Россия теряет примерно 1,5% ВВП из-за санкций, однако от того, что не решаются структурные проблемы Россия теряет гораздо больше, считает Кудрин.

При этом, по словам участников дискуссии, санкций Россия не очень сильно боится. «Что будет, то и будет», — философски рассуждал глава ВТБ Андрей Костин во время дискуссии. «Жить ожиданиями» санкций не стоит, однако различные планы на случай их введения у банка есть.

Андрея Костина вообще сейчас больше тревожит ситуация на Украине. По его словам, украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.

«Украина — сказочная страна, напоминает мне сказку о зазеркалье. Абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла там происходят», — отметил Костин.

«Ну хорошо, сегодня наложили на нас санкции, потом украинские власти наложили дополнительные санкции, запретив любые движения средств из Украины в Россию», — отметил он. После этого украинский регулятор потребовал от банков с российским капиталом «обеспечивать ликвидность».

Акции арестованы, активы арестованы, но «давайте ликвидность дальше, чтобы соблюдать все требования», добавил Костин.

Между тем Антон Силуанов отметил, что возможные санкции на российский госдолг малоприятны как для России, так и для инвесторов, которые его покупают. Он уверен, что если иностранные игроки не будут покупать российские ОФЗ (облигации федерального займа), то «мы сможем обойтись без них», хотя это «будет сопровождаться повышением стоимости заимствования».

Позднее в кулуарах он объяснил, что Минфин не выполнит план по размещению ОФЗ на внутреннем рынке в этом году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.

Ранее Минфин сообщал, что сократил план по чистым заимствованиям на 2018 год на 400 млрд рублей. При этом последние аукционы показывали «достаточно хороший спрос», отметил Силуанов.

В целом, по его словам, Россия «практически независима от внешних условий», и у страны нет необходимости занимать дорого.

Тот факт, что Минфин 27 ноября впервые за пять лет разместил суверенные евробонды на 1 млрд евро под 3%, он объяснил тем, что России «важно присутствие» на международном рынке. Само решение, по словам Силуанова, было принято «неожиданно»: инвесторы за неделю до размещения проявили интерес к размещению, и Минфин устроила доходность.

При этом глава Минфина заявил, что доля участия иностранных инвесторов в размещении превысила 75%.